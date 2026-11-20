Imagen de una sede de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha avanzado en la integración de la sostenibilidad en su actividad financiera y en su gestión. Así, durante los primeros nueve meses de 2026, la financiación ESG concedida a empresas aumentó un 16%, al tiempo que la entidad amplió su oferta de productos y servicios sostenibles e incorporó nuevas operaciones de carácter social y medioambiental.

Asimismo, el 79% de los fondos de inversión comercializados por Unicaja está clasificado en los artículos 8 y 9 de la normativa europea de divulgación de información sobre sostenibilidad, que distinguen, respectivamente, entre productos que promueven características ambientales o sociales y aquellos que tienen como objetivo la inversión sostenible, según ha informado la entidad bancaria en una nota.

Entre las iniciativas desarrolladas figura el lanzamiento del fondo Unicaja Renta Variable Global, clasificado como artículo 8, así como la incorporación de vehículos sostenibles a la oferta de renting de la entidad.

Durante este periodo, Unicaja ha continuado reforzando su compromiso con el acceso a la primera vivienda y el desarrollo económico y social de sus territorios. En este marco, la entidad ha seguido impulsando acuerdos con comunidades autónomas para facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda; entre ellos, el convenio desarrollado en Cantabria.

Asimismo, ha reforzado su apoyo al medio rural y al sector primario mediante la Línea ICO-MAPA-Saeca Oriente Medio, destinada a contribuir a la viabilidad y continuidad de las explotaciones agrarias, agroalimentarias y pesqueras afectadas por las repercusiones económicas de la crisis en Oriente Medio.

En materia de financiación, la entidad ha señalado que cuenta con un Manual de Procedimientos que establece las bases para identificar aquellas operaciones y productos que presentan características de carácter social o medioambiental, favoreciendo así la incorporación de criterios de sostenibilidad tanto en la gestión del riesgo de crédito como en el desarrollo de la actividad de negocio.

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Respecto al ámbito ambiental, Unicaja mantiene su compromiso con la financiación de proyectos vinculados a la transición energética y la sostenibilidad. En noviembre, la entidad ha completado su primera emisión de deuda subordinada Tier 2 con etiqueta verde, por un importe de 300 millones de euros.

Esta operación amplía los instrumentos utilizados por Unicaja para captar financiación sostenible, hasta ahora centrados en emisiones de deuda sénior. Los fondos se destinarán a financiar proyectos elegibles conforme a los criterios establecidos en su Marco de Bonos Verdes.

Con esta operación, Unicaja ha realizado desde 2022 siete emisiones de bonos verdes por un importe acumulado de 3.100 millones de euros. A 30 de septiembre de 2026, el saldo vivo ascendía a 1.800 millones de euros, mientras que la cartera de activos elegibles alcanzaba los 3.159 millones de euros, un 92% más que en 2022 y 1,75 veces el saldo vivo de los bonos verdes.

Esta cartera está compuesta principalmente por financiación de viviendas sostenibles, con 2.170 millones de euros; promociones residenciales, con 602 millones, y proyectos de energías renovables, con 387 millones.

Asimismo, la entidad tiene registrada su huella de carbono correspondiente al ejercicio 2025 en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuenta con el sello 'Calculo + Reduzco', que reconoce el cálculo y la reducción de sus emisiones.

COMPROMISO SOCIAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA

La dimensión social constituye otro de los ejes de actuación de la entidad. De hecho, durante el tercer trimestre de 2026, Voluntariado Unicaja llevó a cabo una veintena de acciones, en las que participaron 138 personas. Las iniciativas se centraron en ámbitos como la inclusión laboral, la atención a personas mayores, el apoyo a la infancia, la educación financiera y la ayuda alimentaria.

La entidad también ha activado líneas extraordinarias de financiación en condiciones preferentes dirigidas a familias, autónomos, agricultores, ganaderos y empresas afectados por distintos incendios forestales e inundaciones, además de mantener su colaboración con iniciativas sociales y proyectos deportivos, culturales y educativos en sus territorios de actuación.

En materia de educación financiera, el Proyecto Edufinet, impulsado junto con la Fundación Unicaja, ha alcanzado a 24.699 personas entre enero y septiembre de 2026, a través de 861 sesiones formativas y divulgativas. Asimismo, Unicaja y Funcas han renovado, por octavo año consecutivo, su acuerdo de colaboración para impulsar la educación y la cultura financiera.

En el ámbito de la colaboración con el conocimiento y la investigación, destaca la creación de la Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa, junto con la Universidad de Málaga, destinada a promover la formación, la divulgación, la investigación y la transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido empresarial.

Por último, Unicaja ha obtenido por primera vez la calificación ISS ESG Corporate Rating, con un rating C+ y estatus 'Prime', publicada el 11 de agosto de 2026, distinción que valora el desempeño de las compañías en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que incorpora la sostenibilidad como uno de sus ejes transversales y contempla su integración progresiva en la actividad financiera, la gestión de riesgos y la relación con los distintos grupos de interés.