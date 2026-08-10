Unicaja inicia su campaña de apoyo a la vendimia con financiación específica para profesionales del sector

Oficina del la entidad bancaria Unicaja en una imagen de archivo - UNICAJA

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha su campaña de apoyo a la vendimia a través de una oferta específica de financiación dirigida a viticultores y empresas vinculadas al sector vitivinícola y que tiene el objetivo de "facilitar liquidez, anticipar ingresos de la cosecha y acompañar a los profesionales".

Según ha comunicado la entidad en una nota de prensa, Unicaja ha puesto a disposición de agricultores, cooperativas e industrias vitivinícolas una oferta especializada de finaciación, que está respaldada por una "amplia red comercial y gestores con experiencia en el ámbito agroalimentario".

En este sentido, la campaña ha incorporado las "ventajas del modelo de Concesión Ágil" de la entidad y que permite acelerar la respuesta a las solicitudes de financiación debido a una "mayor capacidad de decisión en las oficinas", así como una "reducción de la documentación necesaria y una tramitación más sencilla", lo que ofrece una "solución más rápida y eficiente a las necesidades de liquidez".

De esta forma, el director de Pymes y Agro de Unicaja, Francisco Vilches, ha explicado que con esta campaña pretenden seguir acompañando a los viticultores en una "etapa decisiva para su actividad, ofreciéndoles soluciones financieras adaptadas a las necesidades de la vendimia y una respuesta ágil", en relación a la "banca de proximidad".

Igualmente, ha precisado que este apoyo se enmarca en "el compromiso de Unicaja con el sector vitivinícola y, en un sentido más amplio, con el conjunto del sector agroalimentario", que es uno de los ámbitos estratégicos de actuación de la entidad.

Por ello, Vilches ha destacado que Unicaja quiere seguir ofreciendo a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias "soluciones financieras adaptadas a su realidad" a través de una "oferta especializada y con equipos con un profundo conocimiento del territorio" durante todo el año.

Además, la campaña de la vid tiene una "especial relevancia" en territorios como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el cultivo de la vid mantiene un "peso significativo" en la economía local, la generación de empleo y la actividad agroindustrial.

Asimismo, la campaña de la vendimia se integra en la estrategia de especialización que Unicaja desarrolla en el ámbito agroalimentario, por lo que aparte de la financiación específica, Unicaja ofrece soluciones para circulante e inversión, anticipos de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), seguros agrarios y atención especializada.

En contexto, estas actuaciones forman parte del Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad y que identifica el negocio agroalimentario como una de sus áreas de crecimiento y especialización, según ha indicado la nota de prensa.