Unicaja lanza la Cuenta Pymes sin comisiones para impulsar la actividad empresarial

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha lanzado la Cuenta Pymes, dirigida a nuevos clientes, con el objetivo de ofrecer soluciones que simplifiquen la operativa bancaria diaria de las pequeñas y medianas empresas. Entre sus condiciones, no aplica comisiones de administración, emisión de transferencias y remesas SEPA en euros, ni de negociación y compensación de cheques y pagarés.

Además, está exenta de la comisión de mantenimiento al cumplir dos de los cuatro requisitos de vinculación establecidos, tal como ha explicado la entidad en una nota. Así, en el caso concreto de la comisión de mantenimiento, queda exenta con el cumplimiento de dos requisitos de vinculación a elegir de entre las siguientes cuatro alternativas: disponer de un TPV con una facturación media mensual en los últimos doce meses mínima de 600 euros o de una tarjeta profesional con al menos dos movimientos al mes y un consumo mínimo de 100 euros en 60 días; mantener un saldo medio mínimo de 5.000 euros en recursos; contratar seguros con primas de al menos 300 euros anuales y disponer de financiación con un saldo medio igual o superior a 10.000 euros.

Con esta iniciativa, Unicaja amplía su oferta para las pequeñas y medianas empresas con una cuenta que adapta sus condiciones a la operativa y necesidades financieras de cada negocio. La Cuenta Pymes incorpora una promoción de bienvenida de seis meses gratuitos. Asimismo, incluye sin coste una serie de servicios de uso habitual como la administración de la cuenta, los ingresos de cheques y las transferencias SEPA, tanto online como en oficina, así como las remesas de nóminas y de transferencias.

Estos servicios permiten concentrar en una misma cuenta buena parte de la operativa bancaria cotidiana de la empresa y facilitan la gestión de sus cobros, pagos y recursos. "Con la Cuenta Pymes queremos ofrecer a cada empresa una solución flexible, que se adapte a su forma de trabajar y le permita concentrar su operativa cotidiana en condiciones competitivas. Este lanzamiento forma parte de nuestra apuesta por acompañar a las pymes con una propuesta integral que combine servicios transaccionales, financiación, medios de pago y asesoramiento especializado", ha afirmado el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova.

La Cuenta Pymes forma parte de la oferta de Unicaja para el tejido empresarial, que reúne soluciones de financiación, medios de pago, digitalización, gestión y asesoramiento especializado. El lanzamiento se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, que incluye, entre sus objetivos, la mejora de la experiencia de cliente y el desarrollo de una oferta adaptada a las necesidades de cada segmento. Unicaja busca con esta nueva cuenta "facilitar la actividad diaria de las pymes y acompañarlas en sus necesidades de gestión, financiación y crecimiento".