Unicaja lanza una cuenta remunerada para nuevos autónomos con devolución de un 1% de recibos como agua, luz e internet

La contratación de la cuenta está disponible únicamente online hasta el 31 de enero de 2026

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha lanzado la 'Requetecuenta digital autónomos', una cuenta en línea remunerada y dirigida a nuevos clientes autónomos, que ofrece una "atractiva" rentabilidad de hasta el 3% TAE durante los primeros doce meses.

Según ha detallado el entidad bancaria en una nota, los usuarios deben domiciliar la cuota de autónomos "con un mínimo de 50 euros al mes" para poder acceder a esta remuneración. La citada remuneración se aplica sobre un saldo medio máximo de 20.000 euros y se liquida con periodicidad trimestral.

Asimismo, la cuenta contempla la devolución del 1% de la suma de los principales recibos domiciliados --agua, luz, gas, teléfono o Internet-- y con un límite anual de cien euros. Además, se incluye la exención de las comisiones de mantenimiento y administración de la cuenta, así como de las transferencias realizadas a través del canal online o en cajero.

Asimismo, la 'Requetecuenta digital autónomos' incorpora la tarjeta Visa Business Débito asociada "sin coste por emisión ni mantenimiento", y permite el "ingreso gratuito de cheques nacionales en euros". La 'Requetecuenta digital autónomos' forma parte de la estrategia de Unicaja para atraer nuevos clientes a través de una oferta "que combina rentabilidad, sencillez e innovación" y con el objetivo de aportar "valor y facilitar soluciones financieras".

Unicaja ha incorporado soluciones tecnológicas "de vanguardia" que "optimizan la experiencia del cliente", dotando a su aplicación móvil de "mayor funcionalidad, seguridad y facilidad de uso". En concreto, el nuevo sistema de autenticación, Unicaja Key, "simplifica la autorización de operaciones", y el asistente virtual NICA ofrece atención "inmediata y personalizada" permanente a través de la inteligencia artificial (IA) incorporada en su desarrollo.

De esta forma, la entidad ha ampliado su oferta de productos y servicios "adaptados a las necesidades de cada segmento de la población", con soluciones "competitivas y de calidad", que contribuyen a facilitar la gestión financiera.