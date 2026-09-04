Unicaja mejora condiciones de los préstamos preconcedidos para facilitar la planificación de gastos tras el verano

Archivo - Unicaja impulsa financiación del sector agrario y prevé bonificaciones de hasta 15.000 euros a explotaciones y empresas - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha activado una nueva campaña de préstamos preconcedidos con condiciones mejoradas, orientada a acompañar a sus clientes en la vuelta a la actividad tras el verano, facilitando la planificación de nuevos proyectos personales y familiares, la vuelta al colegio o la gestión de próximos gastos previstos.

La promoción, vigente hasta el próximo 28 de septiembre, contempla una reducción del coste de los préstamos y elimina la comisión por amortización anticipada total o parcial durante toda la vida de las operaciones formalizadas dentro del periodo de campaña. De este modo, los clientes disponen de mayor flexibilidad para adaptar la devolución de la financiación a su situación económica.

La oferta contempla importes de hasta 50.000 euros y plazos de devolución de hasta ocho años, permitiendo financiar tanto pequeños desembolsos previstos como proyectos de mayor envergadura. Los clientes de Unicaja pueden formalizar estos préstamos de manera sencilla, tanto en la amplia red de sucursales como a través de su Banca Digital, en un modelo que combina la cercanía del gestor en oficina con la agilidad de la operativa online.

Con esta campaña, Unicaja "refuerza" su apuesta por un modelo de banca de proximidad, centrado en acompañar al cliente en los distintos momentos de su vida financiera, con soluciones que buscan facilitar una planificación equilibrada y acorde a sus necesidades. Esta iniciativa se enmarca en las líneas del Plan Estratégico 2025-2027, que prioriza la mejora de la experiencia de cliente mediante una propuesta omnicanal accesible y orientada al asesoramiento personalizado.