Docentes e investigadores universitarios pueden solicitar los complementos autonómicos hasta el 21 de septiembre

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la inauguración del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Sevilla. A 05 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación va a abrir del 7 al 21 de septiembre el plazo para solicitar la evaluación de los complementos autonómicos del año 2026 por parte del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, esta convocatoria, que se ha activado por tercer año consecutivo y con periodicidad anual, incluye como novedad la posibilidad de que el solicitante pueda acreditar que cumple los requisitos exigidos para acogerse a los complementos al final del plazo de la convocatoria y no al principio. Con esta medida se busca favorecer la participación en el proceso del mayor número de profesionales posibles.

Los complementos autonómicos constituyen un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria, que está vinculada a la actividad que desarrolla en el campo de la docencia, la I+D, la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento se persigue alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas.

Además, dicha remuneración se distribuye en tramos y el número máximo que es posible acreditar son cinco, atendiendo a los diferentes ámbitos. El importe asignado a cada uno de ellos se sitúa en 1.800 euros anuales, cuantía que, una vez reconocido el tramo, adquiere la condición de consolidable, es decir, que pasa a formar parte fija y definitiva del salario a percibir.

La convocatoria de 2026 se ampara, al igual que las dos anteriores, en el nuevo modelo de evaluación de méritos aprobado a raíz de los compromisos asumidos en la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas celebrada en junio de 2024. Dicho sistema mejora el anterior e incluye como principales novedades la periodicidad anual de las convocatorias, la consolidación de las cuantías reconocidas, la aplicación de los criterios generales de evaluación a determinadas categorías del PDI laboral o la flexibilización y mejora de los méritos de gestión.

La presentación de solicitudes se realizará a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. El análisis y evaluación de los méritos corresponderá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), dependiente de la Consejería de Universidad e Industria y la asignación de la retribución de los distintos tramos es responsabilidad de cada universidad pública.

PERSONAL QUE PUEDE ACOGERSE A ESTA CONVOCATORIA

Con carácter general, el proceso va dirigido al PDI vinculado a las universidades públicas andaluzas, que suman en Andalucía en torno a 18.400 personas. La convocatoria divide a esta plantilla en cuatro categorías.

La primera aglutina al personal docente e investigador a tiempo completo, en el que se incluyen los catedráticos de universidad y de escuelas universitarias y el profesorado titular de universidad y de escuelas universitarias. El segundo apartado hace alusión al PDI laboral, en el que se alinean el profesorado ayudante doctor a tiempo completo, el profesorado asociado que acredite un mínimo de 900 horas de docencia impartida, el profesorado sustituto a tiempo completo y el de carácter permanente laboral a tiempo completo, incluyendo las modalidades de contratado doctor y contratado doctor con vinculación clínica al sistema sanitario público de Andalucía.

La tercera modalidad se reserva al perfil investigador doctor contratado a tiempo completo que haya superado el Programa I3 u obtenido el Certificado R3 de cualquier programa de excelencia o haya sido beneficiario de los programas de excelencia de la Junta. La cuarta hace referencia al profesorado colaborador a tiempo completo cuya plaza derive de una convocatoria efectuada con anterioridad a 2013.

Con carácter excepcional, también se podrán acoger los profesionales de universidades públicas de fuera de la comunidad que presten sus servicios en el sistema público andaluz. Para ello, deberán tener una antigüedad mínima continuada de dos años completos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria, siempre que no perciban un complemento equiparable o de la misma naturaleza de su institución de origen.

Todos estos perfiles deberán encontrarse en situación de servicio activo, en servicios especiales o en servicios en otras administraciones públicas, en excedencia, en comisión de servicios en otra universidad pública del sistema español o situaciones equiparables de derecho laboral.

La convocatoria de 2025 finalizó con la mejora de las condiciones salariales de 2.089 profesores e investigadores del sistema público universitario andaluz tras el reconocimiento de 2.790 tramos de complementos autonómicos.