Unicaja participa en Fruit Attraction como apoyo al sector hortofrutícola y ofrece un estand como punto de encuentro. - UNICAJA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja va a participar un año más en Fruit Attraction, que se celebra en Ifema Madrid desde este martes, 6 de octubre, al día 8, con un estand concebido como punto de encuentro para profesionales y empresas del sector hortofrutícola. Además, la entidad pondrá este espacio a disposición de clientes que quieran mostrar sus productos y servicios durante la feria para facilitar así el contacto entre agentes del sector.

Según ha informado Unicaja en una nota, la presencia de Unicaja en Fruit Attraction se enmarca en su apuesta por mantener una relación cercana con el sector agroalimentario y acompañar a sus profesionales y empresas en sus diferentes necesidades. Para ello, cuenta con una oferta especializada que contempla soluciones para la financiación de campañas, inversiones productivas y proyectos de expansión, así como herramientas para la gestión del circulante y la liquidez; entre ellas, confirming, factoring y una línea multiproducto.

A esta oferta se suman los seguros agrarios y el apoyo a los procesos de internacionalización, además de la colaboración con instituciones públicas para facilitar el acceso del sector a distintas iniciativas de apoyo. De hecho, Unicaja facilita el acceso a la línea ICO-MAPA-SAECA, dirigida a profesionales y empresas del sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el actual contexto económico internacional y que prevé una bonificación de hasta 15.000 euros.

A esta oferta se suma el apoyo a iniciativas vinculadas a la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones, en línea con la evolución de un sector que busca optimizar el uso de los recursos, avanzar en la eficiencia energética e hídrica e incorporar nuevas tecnologías.

En este ámbito, Unicaja presta una atención especial a los cultivos intensivos, con financiación específica y condiciones adaptadas a las particularidades de cada campaña. Como muestra de este acompañamiento, la entidad puso a disposición del sector 1.000 millones de euros en financiación preconcedida para cultivos intensivos y para la última campaña de la Política Agraria Común (PAC), una medida orientada a facilitar liquidez y capacidad de planificación a agricultores y profesionales.

En este contexto, el director de Pymes y Agro de Unicaja, Francisco Vilches, ha señalado que "la presencia en Fruit Attraction nos permite estar cerca de un sector que afronta de forma constante nuevos retos y oportunidades". Así, "nuestro objetivo es conocer de primera mano las necesidades de agricultores y empresas y acompañarlos con soluciones que respondan a cada momento de su actividad, desde la financiación de una campaña o una inversión hasta la gestión del circulante o la apertura a nuevos mercados".

CERCANÍA Y ARRAIGO TERRITORIAL

La participación en Fruit Attraction forma parte de la presencia de Unicaja en ferias y encuentros especializados vinculados al sector agroalimentario. Precisamente, esta actividad responde a su vocación de cercanía y a su arraigo territorial, y permite mantener un contacto directo con agricultores, cooperativas, empresas y profesionales, conocer sus necesidades y acompañarlos en sus proyectos de crecimiento, inversión e internacionalización.

Esta forma de acompañamiento se integra en la apuesta de Unicaja, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027, por el negocio agroalimentario como área de especialización y crecimiento, con una atención basada en el conocimiento del sector y en la cercanía a empresas y profesionales.

Como parte de las actividades previstas durante la feria, los visitantes del estand de Unicaja podrán participar en un sorteo de dos entradas para asistir a un partido del Real Madrid, del que la entidad es banco oficial y patrocinador, así como de una visita al Espacio Unicaja Real Madrid.

Asimismo, Fruit Attraction se ha consolidado como "uno de los principales encuentros internacionales del sector hortofrutícola". La edición de este año reunirá a más de 2.500 empresas y prevé la asistencia de más de 121.000 profesionales procedentes de más de 150 países, convirtiendo a Madrid en un punto de encuentro para la industria y en un espacio para generar oportunidades de negocio y abordar los principales retos del sector.