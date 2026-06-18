Unicaja refuerza su voluntariado corporativo y lanza una plataforma para canalizar la participación de la plantilla

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha su nuevo Programa de Voluntariado Corporativo, una iniciativa con la que coordina las acciones sociales y medioambientales que ya venía desarrollando, integrándolas de forma estructurada en su política de sostenibilidad y en el Plan Estratégico 2025-2027. El programa tiene como objetivo canalizar de forma ordenada la participación de la plantilla en proyectos de impacto social y medioambiental en los territorios en los que la entidad está presente, contribuyendo a reforzar el tejido social local y a dar respuesta a necesidades concretas de cada entorno. El voluntariado corporativo se articula en torno a proyectos vinculados a inclusión social, educación, salud, empleabilidad y sostenibilidad medioambiental.

Este enfoque permite avanzar hacia un modelo estable y refuerza la coherencia de la acción social de Unicaja. En este sentido, el modelo de voluntariado aprovecha la capilaridad territorial de Unicaja y la implantación de su red para facilitar el desarrollo de iniciativas adaptadas a la realidad social de los distintos ámbitos geográficos en los que opera. La iniciativa, ha explicado Unicaja en una nota, se concibe como una herramienta transversal que refuerza la relación de la entidad con su entorno y contribuye a consolidar una cultura corporativa orientada a las personas y al largo plazo. En este marco, el voluntariado se integra como una línea específica dentro de la política ESG de Unicaja, en coherencia con los principios ambientales, sociales y de gobernanza.

Como soporte operativo del programa, Unicaja ha desarrollado la app interna 'Voluntariado Unicaja', desde la que su personal puede consultar las iniciativas activas, conocer su alcance e inscribirse de forma sencilla. La aplicación centraliza la información y facilita la gestión del voluntariado, así como la coordinación con las entidades colaboradoras y el seguimiento de las acciones desarrolladas en los distintos territorios en los que la entidad está presente.

Según ha señalado el director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero, "este programa nos permite ordenar y reforzar nuestra acción social, facilitando una participación real de la plantilla, alineada con nuestra estrategia de sostenibilidad". Guerrero ha hecho hincapié en que "el voluntariado corporativo representa, además, una oportunidad para fortalecer la cohesión interna y seguir construyendo una cultura corporativa basada en la cercanía, la implicación y la creación de valor compartido".

Como punto de partida, la entidad ha desarrollado dos experiencias: la primera de ellas, junto con la Fundación A LA PAR, referente en inclusión de personas con discapacidad intelectual, y la segunda, de la mano de la Fundación Quiero Trabajo, centrada en el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Estas acciones han permitido testar el modelo operativo del programa y los procesos de coordinación y participación interna.

El lanzamiento del programa se apoya en la trayectoria de colaboración social que Unicaja mantiene desde hace años con distintas organizaciones del ámbito social y asistencial. A partir de esta base, la entidad prevé incorporar nuevas iniciativas y ampliar progresivamente los ámbitos y territorios de actuación del voluntariado corporativo, conforme se consolide el modelo.