Unicaja se suma al 50º aniversario de Fedeme como patrocinador oficial y refuerza su compromiso con el sector industrial

El director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, Javier Aguilera González, y el director gerente de Fedeme, Carlos Jacinto Marín, en el acto de la firma. - UNICAJA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja se ha sumado como patrocinador oficial a las actividades organizadas con motivo de la celebración del 50º aniversario de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), reforzando así su compromiso con la industria andaluza y con "una de las organizaciones empresariales de referencia en la representación y defensa de los intereses de las firmas de este sector".

Según ha informado Unicaja en una nota, la colaboración permitirá respaldar las distintas iniciativas conmemorativas previstas a lo largo de 2026, entre las que figuran encuentros institucionales y empresariales, acciones de difusión y reconocimiento del sector, así como la Gala del 50º aniversario de Fedeme, un evento que pondrá en valor la trayectoria de la federación y la contribución de la industria al desarrollo económico y social de Andalucía.

Con este patrocinio, suscrito por el director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, Javier Aguilera González, y el director gerente de Fedeme, Carlos Jacinto Marín, Unicaja ha mostrado su apoyo a una organización que, durante cinco décadas, ha trabajado para impulsar la competitividad de las empresas, promover la innovación, fomentar la formación y la capacitación profesional, favorecer la cooperación empresarial y contribuir a la internacionalización del tejido productivo andaluz.

De este modo, Fedeme desarrolla una "intensa" labor de representación y defensa de los intereses empresariales del sector industrial y del metal, integrando, actualmente, a una veintena de asociaciones provinciales y regionales y representando los intereses de más de 9.000 empresas y 88.000 trabajadores. Su actividad da respuesta a los retos y necesidades de las firmas en ámbitos estratégicos como la transformación tecnológica, la atracción y retención del talento, la sostenibilidad, la modernización de los procesos productivos y la mejora de la competitividad.

Por parte de Unicaja, el director territorial de Andalucía Occidental ha destacado que, para la entidad financiera, "es fundamental respaldar a aquellas organizaciones que contribuyen al crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial". Así, ha puesto en valor la labor desempeñada por Fedeme durante 50 años, apuntando que se trata de "un papel esencial en el impulso de la industria andaluza".

Al respecto, Aguilera ha indicado que "esta colaboración refleja nuestro compromiso con las empresas, los profesionales y los sectores productivos que generan riqueza y oportunidades en Andalucía". Por su parte, el representante de la Federación de Empresarios del Metal ha señalado que, "desde la federación, queremos expresar nuestro agradecimiento a Unicaja por la confianza depositada en Fedeme con motivo de nuestro 50º aniversario".

Igualmente, "este patrocinio supone un respaldo "especialmente" valioso, que pone de manifiesto el compromiso de la entidad con la industria andaluza y con el tejido empresarial que representamos", ha apuntado. "Sin duda, contar con el apoyo de Unicaja en un año tan significativo para nuestra historia contribuye a reforzar las iniciativas que estamos impulsando para poner en valor la trayectoria del sector y afrontar con mayor impulso los retos futuros", ha declarado el director gerente de Fedeme.

COMPROMISO CON EL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Unicaja de apoyo a las empresas y a los sectores productivos que contribuyen al desarrollo económico y social de los territorios en los que está presente. La entidad mantiene una "firme" apuesta por la banca de cercanía y por el acompañamiento a empresas, autónomos y profesionales, facilitando soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y contribuyendo a impulsar proyectos de inversión, crecimiento, innovación y generación de empleo.

En este sentido, Andalucía constituye uno de los territorios "prioritarios" para Unicaja, que mantiene un "sólido" compromiso con el fortalecimiento de su tejido empresarial y con el impulso de sectores estratégicos para la economía regional, como la industria, cuyo papel resulta fundamental" para avanzar en competitividad, innovación y creación de oportunidades.

Asimismo, esta actuación está alineada con las prioridades recogidas en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que contempla el refuerzo de la actividad con empresas y el impulso de las relaciones con el tejido productivo como uno de los ejes para generar valor económico y social en los territorios donde la entidad desarrolla su actividad.

Fedeme, por su parte, es una organización empresarial que representa a empresas industriales y comerciales de las diferentes ramas de actividad del sector del metal. La federación integra a 22 asociaciones provinciales y regionales y representa los intereses de más de 9.000 empresas y 88.000 trabajadores vinculados a este ámbito de actividad. Su labor se centra en la defensa de los intereses empresariales y en el impulso de iniciativas orientadas a la innovación, la formación, la internacionalización, la cooperación empresarial y el desarrollo económico de la industria andaluza.