Unidad institucional en Jaén para condenar el crimen machista de Villanueva y apelar a la concienciación social

JAÉN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Responsables en la provincia de Jaén del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital han mostrado este martes la "unidad" institucional en la condena al "asesinato por violencia machista" ocurrido el pasado fin de semana en Villanueva del Arzobispo. Han expresado, además, su compromiso en la lucha contra el machismo y han apelado a la concienciación y colaboración ciudadana para prevenir este tipo de hechos.

La plaza de las Batallas de Jaén ha sido escenario de una concentración y un minuto de silencio en memoria de la mujer de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en una vivienda de la calle Úbeda, junto al de su pareja, ambos con heridas de arma de fuego. La investigación de la Guardia Civil, apunta "presuntamente a que el hombre pudo disparar a la mujer y luego se disparó a él".

El delegado de la Junta, Jesús Estrella; la subdelegada del Gobierno, Catalina, Madueño, la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y el alcalde de Jaén, Agustín González, han sido algunos de los responsables institucionales presentes.

Estrella ha trasladado las condolencias a los familiares y allegados de la víctima y ha agradecido que en este acto convocado por el Ejecutivo autonómico se haya "demostrado la suma de esfuerzos y la voluntad unívoca de todas las administraciones a la hora de luchar contra la violencia de género".

"Es una lucha que nos compete a todos, es una causa de Estado y, por tanto, todos tenemos que seguir sumando esfuerzos para concienciar y para actuar con contundencia ante lo que supone una lacra social que, desafortunadamente, todavía está dejando restos en nuestra sociedad. Cada vez que una mujer muere a mano de su pareja fracasamos como sociedad", ha afirmado.

La subdelegada ha manifestado la "repulsa" por este "nuevo asesinato machista" que ha supuesto "una vida sesgada" que "no tenía que haberse perdido", al tiempo que ha abogado por "seguir trabajando y luchando desde lo más profundo de la sociedad" y con "el reflejo de los dirigentes públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"El trabajo que se hace, que es un trabajo muy vocacional por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la colaboración importantísima que tienen en esta provincia con los ayuntamientos, con la Diputación Provincial, con la Junta de Andalucía, todos los sistemas que se arbitran, todo el trabajo que se hace cae en saco roto si no hay una colaboración", ha indicado.

ENTORNO Y DENUNCIA

Al respecto, Madueño ha aludido a la importancia del "entorno de quien puede ser víctima para alertar también", ya que "en muchos casos las mujeres no se consideran víctimas, no sienten que van a ser ellas las que van a ser agredidas".

"Animarlas a denunciar, animarlas a poner en conocimiento de las autoridades o de los medios que tengan cerca la situación en la que se encuentran porque sin ese hecho, sin ese paso, no se les puede poner ningún tipo de protección, no se puede actuar, no se las puede informar y proteger, prevenir que es lo más importante", ha comentado.

Madueño, que ha incidido en que "no se puede normalizar el asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja", ha apelado a la colaboración ciudadana para tratar de evitar una "acción vil" que, desde 2003, han supuesto el asesinato de 1.226 mujeres en España.

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta primera de la Diputación jiennense, quien ha trasladado el pésame a la familia de la mujer fallecida en Villanueva del Arzobispo como consecuencia de "un problema social y estructural de primer orden" que deja un "agosto negro".

Tras recordar que el aumento de la convivencia, por ejemplo en épocas vacacionales, o factores como iniciar trámites de separación pueden llevar a hechos como el que se ha condenado en la concentración, ha animado "a reivindicar que no se produzca más".

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

"Desde la Diputación hacemos una labor sobre todo de prevención, que es lo que tenemos que trabajar muchísimo, de prevención, de sensibilización y la educación", ha puesto de relieve. Al hilo, se ha referido al "repunte de violencia de género, sobre todo, entre los chicos y las chicas más jóvenes" que recogen las últimas memorias judiciales.

De este modo, ha defendido "medidas que pongan el dedo en la llaga, que no es más que la sensibilización, la educación, la prevención, junto, por supuesto, cuando se producen lamentablemente estos asesinatos, pues el tener el apoyo a la familia".

"Y actuar, sobre todo, que las mujeres sientan la seguridad de que se van a denunciar, van a estar precisamente con todo un mecanismo de todas las administraciones a su disposición para que se sientan seguras", ha dicho Medina, quien ha lamentado también los discursos y actitudes "que niegan la violencia de género".

En este punto, ha lamentado se tenga "que estar otra vez reivindicando conceptos como violencia de género" y ha subrayado que "para vencer a este difícil problema social y estructural de primer orden la unión de todas las administraciones es importante, pero también en el discurso", denunciando que "se pongan en duda" la violencia machista.

"Tenemos una responsabilidad. Las administraciones, por supuesto, claro que tenemos una responsabilidad, pero la sociedad en general también", ha recalcado la vicepresidenta, quien ha deseado "que esto ojalá no vuelva a ocurrir".

IMPLICACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS

Finalmente, el alcalde de Jaén ha expresado un "sentido pésame a familiares y amigos de Rosa" y ha reiterado la "repulsa a este tipo de actos". Ha valorado, asimismo, la implicación y el compromiso que deben "tener todas las administraciones como representantes de la sociedad, trabajando en todas las áreas y en todos los sectores".

"Desde la sensibilización hasta la persecución y la condena de aquellos que perpetran ese tipo tan deleznable de actos y, sobre todo, cuando acaban en esta situación", ha comentado González, quien ha resaltado la unidad de las instituciones, que tienen que "trabajar implicando a la sociedad y de luego siendo los primeros comprometidos".

Este acto en la capital no es el único previsto este martes para condenar el asesinato machista de la vecina de Villanueva del Arzobispo, ya que a las 13,00 horas está prevista una marcha en este municipio, a la que se espera que acudan numerosas personas, incluidos representantes de las diversas administraciones.