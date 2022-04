Unidas Podemos presentará voto particular al dictamen de la comisión de la Faffe "cuajado de opiniones" y "disparates"

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Unidas Podemos por Andalucía ha anunciado que va a presentar un voto particular frente al dictamen que ha aprobado este lunes la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que, en opinión de la confluencia de IU y Podemos, está "cuajado de opiniones" y contiene "disparates".

Así lo ha señalado la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una valoración a los medios después de que la comisión haya aprobado con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox la propuesta de dictamen elaborada por el presidente de dicho órgano, el diputado Enrique Moreno (Cs), que será debatida próximamente en el Pleno de la Cámara junto a los votos particulares que los grupos que quieran puedan presentar en un plazo de 15 días naturales.

Inmaculada Nieto ha subrayado que "la corrupción que padeció Andalucía a través del Gobierno de la Junta en la primera década de los años 2000 merece toda nuestra reprobación y toda nuestra condena", y "así lo explicitamos con claridad cuando se sustanció la comisión de los ERE, que fue a iniciativa de Izquierda Unida", y "también lo reiteramos en las conclusiones de la comisión de investigación sobre los fondos para la formación".

"Y así hemos insistido y lo hemos reiterado en esta nueva comisión de investigación", ha continuado la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía para apostillar que "fue tan grave lo que pasó que no hace falta inventar" ni "embarrar", y "no hace falta ponerle ceros para que todo se amplifique en esta especie de espectáculo en la que se ha convertido esta última comisión de investigación".

En esa línea, ha manifestado que "un solo euro que se dedica a lo que no se debe de dinero público ya merece una condena y una reprobación", y "no hace falta hacer un dictamen cuajado de opiniones, cuajado de afirmaciones que no se sustentan en los hechos, sin un relato coherente, sin acotar en el tiempo y con disparates de tal tamaño que hacen que al final se pudiera extender la sombra de la sospecha de la responsabilidad de toda esa corrupción incluso hasta el Gobierno actual" de PP-A y Cs.

"En ese disparate, desde luego Unidas Podemos por Andalucía no está", ha remarcado Inmaculada Nieto, que al respecto ha confirmado que su grupo va a elaborar su voto particular y va a "fijar nuevamente" su posición, ya "de sobra conocida", de que "la corrupción es corrupción la perpetre quien la perpetre, y que la obligación del Parlamento es poner sobre la mesa la verdad para que la ciudadanía la conozca y, sobre todo, medidas para evitar que esto vuelva a suceder".

La parlamentaria de IU ha concluido además subrayando que "tan corrupción es lo que ocurrió en la Faffe como la financiación del Partido Popular ilegal en Almería o los contrato exprés que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".