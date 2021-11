Unidas Podemos reclama un pronunciamiento de Moreno sobre el audio de Marín que evidencia su "estrategia electoralista"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Inmaculada Nieto, ha considerado este miércoles que el audio que ha trascendido del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), en el marco de una reunión interna de su grupo parlamentario "merecería" una "valoración pública" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que, según ha opinado, es "el artífice" de la "estrategia electoralista" del Gobierno andaluz que, a su juicio, ha quedado de manifiesto con dichas declaraciones.

En rueda de prensa en el Parlamento, Inmaculada Nieto ha lamentado que las declaraciones de Juan Marín que trascendían este martes en la Cadena SER demuestran que el Gobierno de PP-A y Cs "utilizaba el Presupuesto" de 2022 "como una herramienta para garantizar sus cálculos electorales propicios y buscar el momento más adecuado para convocar elecciones en función de esa gran pantomima que estaba previsto hacer con las cuentas de la Junta" para el próximo año.

Ha apostillado que Unidas Podemos por Andalucía "no necesitaba la filtración de un audio para saber que el Gobierno de Moreno carece de credibilidad, se ha profesionalizado en la manipulación, tergiversación y en un publirreportaje constante que no obedece a la realidad de Andalucía", y que "ha agravado problemas" que tenía la comunidad autónoma cuando el actual Ejecutivo llegó a la Junta.

En esa línea, ha recordado las "críticas reiteradas" de la confluencia de Podemos e IU a "la instrumentalización de las instituciones andaluzas como ariete puesto al servicio de la estrategia electoralista y partidista del PP de confrontación con el Gobierno central buscando la optimización de la potencia electoral que pueda tener el partido en Andalucía, sirviéndose para ello de las instituciones andaluzas, del Gobierno de la Junta y del dinero público de la Junta".

"Es una completa irresponsabilidad y un enorme frivolidad plantear las cuentas de la Junta en esos términos habida cuenta de los problemas tan graves que atraviesa Andalucía", ha continuado Inmaculada Nieto, quien ha denunciado que el actual Ejecutivo andaluz "está preocupado de la calculadora electoral y de pulsar el botón" de la convocatoria de elecciones "en el momento que dé un rendimiento político mayor, y no en el momento que necesite Andalucía".

Tras opinar que el audio de Marín demuestra que los "discursos grandilocuentes sobre el momento histórico, la recuperación, lo que necesita Andalucía" por parte del Gobierno de PP-A y Cs "no son más que palabras vacías", la portavoz de UPporA ha indicado que en su grupo han "echado en falta" que todavía no se haya pronunciado públicamente sobre este asunto el presidente Juanma Moreno, que "se suele prodigar bastante más en los medios de comunicación de lo que ha hecho en las ya largas últimas 24 horas", ha apostillado.

"Todavía no hemos oído su versión" y "estamos expectantes para saber qué valoración va a hacer" el presidente de la Junta "sobre este foco que se ha puesto a una estrategia que no nos parece en modo alguno novedosa", pero que "merecería alguna valoración pública" de Moreno al haber salido a "la luz", según ha continuado Inmaculada Nieto antes de agregar que el presidente "no deja de ser el artífice de todo esto, y el que se está sirviendo de ese publirreportaje constante para eludir sus responsabilidades y dar explicaciones de cómo esta Andalucía y de la nefasta gestión que tiene en sus manos y está provocando que se agraven esos problemas".

"ESTRATEGIA COMPARTIDA" POR EL GOBIERNO ANDALUZ

En esa línea, y a preguntas de los periodistas, la parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía ha considerado que las palabras de Marín encajan con "una estrategia compartida" en el seno del Gobierno de coalición de la Junta, "aunque haya sido la incontinencia verbal" del vicepresidente "la que le haya puesto foco".

Nieto ha añadido que "hay varios elementos sobre la mesa que demuestran" que en el Gobierno andaluz "tenían unos pasos marcados y previstos para convocar elecciones de manera inminente con la excusa de que había bloqueo y nadie le saca adelante las cuentas", cuando en realidad "habían presentado unas cuentas infumables, que no son las que necesitan Andalucía", según ha remachado.

La portavoz de Unidas Podemos ha manifestado así que es "inaudito" en el Parlamento andaluz "que todo el calendario legislativo se esté tramitando por la vía de urgencia, a uña de caballo, con leyes que necesitarían bastante más reposo y una tramitación ordinaria" para su aprobación en la Cámara, según ha incidido para poner de relieve las "prisas" del Gobierno andaluz.