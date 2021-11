Unidas Podemos ve el Presupuesto como "cuentas de un mal Gobierno" y afea que Moreno "no desmiente que no son queridas"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sostenido este miércoles durante su intervención en el Pleno de la Cámara autonómica en su defensa de la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto para 2022 que "estas cuentas no son las que necesitan Andalucía, son las cuentas de un mal Gobierno, necesitamos unas cuentas buenas, de un buen Gobierno".

Nieto ha puesto de manifiesto igualmente que en la última semana, tras la difusión del audio del vicepresidente Juan Marín calificando de "estúpido" la presentación de un Presupuesto con recortes para afrontar un año electoral, que "el presidente (de la Junta) no ha desmentido que son cuentas no queridas por el Gobierno".

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos ha reprochado a Moreno su ausencia en el debate presupuestario, así como ha recordado que le reclamaron por carta al presidente de la Junta de Andalucía que tuviera una comparecencia parlamentaria previa al propio debate de totalidad del Presupuesto para "descartar el parecer expresado por el vicepresidente".

Tras reprochar al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que se haya presentado como un funcionario, es inspector de Hacienda, por considerar que "usted no está aquí como funcionario, es Consejero de Hacienda", ha sostenido sobre el autodenominado Gobierno del cambio que "en Andalucía han cambiado cosas" pero que ha circunscrito para "una Andalucía chiquitita, que ha cambiado para bien, pero para una Andalucía grande han cambiado para mal", comparativa que le ha llevado a hablar de "pobreza cronificada en determinados barrios, en comarcas, de empleo precario y estacional".

"Ninguno de los Presupuestos han hecho nada por revertir esos numeros, agravados respecto a lo que recibieron", mientras que le ha recriminado "cuando tienen dinero por castigo".

Nieto ha recriminado al Gobierno andaluz su estrategia para denunciar la infrafinanciación de Andalucía que ha presentado bajo el lema "España nos roba" y advertir seguidamente de que "el discurso del agravio es muy peligroso", consciente de que "alimentado por las instituciones no tiene fin" y ha instado al Gobierno andaluz a "reflexionar sobre exacerbar ese sentimiento de agravio".

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía ha recordado seguidamente que en 2020 las aportaciones de transferencias del Estado fueron de 11.000 millones de euros y que en las cuentas proyectadas para 2022 serán de 13.025 millones.

"El Gobierno de España pareciera que apuesta por la protección de la Comunidad Autónoma con recursos extraordinarios suficientes para atender las demandas y problemas", ha sostenido Nieto, antes de recordar que en 2011 esas transferencias fueron de 9.633 millones y de 5.723 millones en 2012.

"Es una manera bastante diferente de abordar una crisis", ha colegido la portavoz de Unidas Podemos, quien ha indicado que "es una manera insensata, poco pensada que justifiquen la permanente instalación en el agravio".

Ha sostenido que el proyecto de cuentas presentadas para 2022 representan "una continuidad con la línea política iniciada al comienzo de la legislatura" y preguntarse consecuentemente sobre "el efecto de esa línea política en la vida de Andalucía, cuánto de lo que han hecho han dado sus frutos".

Nieto, que ha calificado que las decisiones adoptadas por el Gobierno andaluz "son equivocadas y le hacen daño a Andalucía y rompen con la veracidad de su relato", ha desmenuzado en su intervención aspectos de la gestión del Gobierno andaluz retratados en lemas como que "bajar impuestos mejora la recaudación".

Nieto ha aludido a "estudios de la OCDE de los últimos 40 años que dicen que no ha mejorado la empleabilidad" con la bajada de impuestos, aunque ha reconocido que "como para todo hay un teórico que dice blanco y dice negro", ha apostado por hacer "un análisis de las cuentas y ver las consecuencias que ha tenido" y considerar que "ponen en marcha medidas de la hoja de ruta trazada", que ha sustentado en "liberar de compromisos fiscales a quienes más tienen" y deducir que "los números nos han mostrado que desmontan ese mantra".

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos ha abordado seguidamente "el mantra del Gobierno para todos" y vincular que "las reformas fiscales llevan intrínseco el debilitamiento de los recursos para servicios públicos" y recriminar que "definir sus cuentas como la mejor de la historia, pero que lo son por el sostén extraordinario de los fondos del Estado y europeos".

En su retrato del "debilitamiento de los servicios públicos", que le ha llevado a recordar que el Gobierno andaluz presume de destinar 1.000 millones de euros más a sanidad, 600 más a educación y 400 millones para políticas sociales, ha advertido sobre el hecho de "comparar con 2021 caundo no pintaron nada de lo extraordinario que iba a venir" y preguntarse seguidamente si "la sanidad recibe más dinero que nunca a qué se debe que la sanidad estén tan deteriorada".

Nieto ha apuntado que "el bloqueo de la Atención Primaria es inédito", a lo que ha sumado "la precariedad y los malos contratos para renovar a los profesionales son un hecho objetivo", y demandar que "el SAS necesitaba más personal, el fortalecimiento del sistema", antes de señalar que "no es cuestión de dinero porque en 2022 se incrementa en 199 millones para la derivación a la sanidad privada".

"Nadie fiscaliza a la sanidad privada, el dinero público que se le entrega para pruebas e intervenciones quirúrgicas", ha señalado Nieto, quien ha recordado en este punto el caso particular de la provincia de Cádiz, donde ha señalado que "hay 180.000 personas derivadas a un hospital de Pascual, no al de Jerez, Puerto Real o de Cádiz". "Eso no ha pasado nunca en nuestra provincia", ha remachado su argumentación.

Nieto, que ha trasladado que en educación se hace igualmente "una extensión de los conciertos, y la FP va viento en popa para la privada" y que en políticas sociales "es un disparate el tiempo para valorar la dependencia y para la Renta Básica de Inserción", ha preguntado al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, que "qué piensa que puede haber en la cabeza de un chico joven que no tiene capacidad para emanciparse, necesitan un presente y una certeza de futuro que no esté fuera de Andalucía".

BRAVO AGRADECE A NIETO LAS "FORMAS" DE SU PRIMERA INTERVENCIÓN

En su réplica, Bravo ha agradecido a Nieto "sobre todo sus formas" en la primera intervención, con las que le "ha ganado", según le ha trasladado antes de querer convencerle de que "había voluntad de negociar y acordar" los Presupuestos por parte de su departamento.

En esa línea, Bravo ha subrayado que, desde que el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Presupuestos el pasado 3 de noviembre, se ha recorrido "las ocho provincias" andaluzas y ha estado en Madrid, sumando "33 horas de viaje", así como ha participado en "diez foros y encuentros" sobre los Presupuestos. "Eso no se hace para engañar", ha aseverado el consejero.

De igual modo, el titular de Hacienda ha defendido que "sí ha dado sus frutos" la "línea política" del actual Gobierno andaluz, que "no hace las cosas pensando en los ricos", según ha abundado Bravo, que ha defendido la política de bajada de impuestos de la Junta y ha acusado a Unidas Podemos de dar "unos datos que no responden a la realidad".