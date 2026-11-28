Presentación del Certamen de Santa Cecilia, organizado por la Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba junto a la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba celebrará este domingo, 29 de noviembre, a partir de las 11,00 horas, una nueva edición del Certamen de Santa Cecilia, una cita organizada junto a la Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Según ha informado el Consistorio, el certamen, que se celebrará en el Gran Teatro, reunirá a seis formaciones musicales de la ciudad y tendrá un carácter solidario, dado que la recaudación se destinará íntegramente a obras de carácter social a través de la Unión de Bandas de Córdoba.

Las formaciones participantes en esta edición serán la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús en su Sagrada Cena; la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas, la Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud.

Esta nueva edición contará también con la entrega del galardón 'Músico Destacado del Año 2026', reconocimiento que concede la Unión de Bandas a personas cuya trayectoria, dedicación y compromiso ha contribuido de manera significativa al desarrollo y engrandecimiento de la música procesional cordobesa y que darán a conocer el próximo 22 de noviembre.

La presentación del certamen correrá a cargo de Blas Jesús Muñoz, reconocido divulgador del mundo cofrade cordobés. Las entradas se pueden adquirir a través de las propias bandas participantes.