La Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur promueven talento e innovación en el sector agrario

La Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur firman un convenio para la creación de la Cátedra de Emprendimiento y Empleabilidad José Luis García Palacios.

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III y la Fundación Caja Rural del Sur han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Emprendimiento y Empleabilidad José Luis García Palacios, con el objetivo de impulsar la educación, la formación, la empleabilidad y el emprendimiento en el ámbito de los estudios agrarios, así como fomentar la investigación y la innovación en el ecosistema regional.

Tal y como ha detallado la institución académica en una nota, esta iniciativa nace para analizar, investigar y difundir la realidad, problemática y perspectivas del emprendimiento y la empleabilidad, especialmente vinculadas a la innovación empresarial, a través de la puesta en valor del talento del ecosistema emprendedor rural.

En este sentido, la Cátedra desarrollará programas formativos y proyectos de investigación que contribuyan a mejorar la preparación de los estudiantes, a la vez que se promueve el emprendimiento y la empleabilidad en el sector y conectando el ámbito académico con la empresa.

En concreto, entre las actividades previstas se incluye la organización de seminarios y conferencias, así como la elaboración de material docente y la dirección de proyectos fin de carrera. También se contempla de concesión de becas y ayudas y la colaboración con otras cátedras nacionales e internacionales, enmarcados en una colaboración en la que ambas instituciones "refuerzan su compromiso con la formación de calidad y la creación de oportunidades para los jóvenes".