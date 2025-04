La Universidad de Córdoba acoge la Asamblea de Rectores de la Alianza Europea Invest

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) será sede, desde este miércoles y hasta el viernes, de una nueva reunión de trabajo de la Alianza Europea Invest, un consorcio del que forma parte la UCO, junto a otras seis universidades de distintos países europeos que colaboran en el desarrollo de un modelo universitario centrado en la sostenibilidad regional, la innovación pedagógica y la cooperación institucional.

Según ha informado ya la UCO, el encuentro tendrá como acto central la Asamblea de Rectores de la Alianza Europea Invest, que se celebrará este miércoles 9 de abril en el Rectorado de la Universidad de Córdoba y reunirá a las máximas autoridades académicas de las instituciones participantes.

Durante la Asamblea, los rectores revisarán el grado de avance de los distintos paquetes de trabajo en los que se estructura el proyecto, expondrán los logros alcanzados hasta la fecha y abordarán la planificación de los entregables previstos hasta octubre de 2025. Se presentarán también informes de seguimiento, como el de la Junta Directiva del Centro de Excelencia, y se someterá a aprobación la hoja de ruta de los programas conjuntos que están en desarrollo.

La sesión incluirá, además, un espacio de reflexión compartida sobre las expectativas de futuro de las alianzas universitarias europeas y su articulación con los ecosistemas regionales y los actores socioeconómicos del entorno. Además, el programa de trabajo se completará con diversas reuniones técnicas y académicas que se desarrollarán en paralelo durante los tres días del encuentro.

Estas sesiones se centrarán en el paquete de trabajo 4 (WP4), coordinado por la Universidad de Córdoba, que tiene como principales líneas de acción el diseño e implementación de grados y másteres conjuntos entre universidades europeas, el desarrollo de la pedagogía Invest, la creación de espacios de innovación docente y participación denominados 'Living Labs', y la organización de escuelas internacionales de verano e invierno. Las reuniones se celebrarán en diferentes espacios de la UCO, entre ellos el Rectorado, el Campus de Rabanales y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

ALIANZA EUROPEA INVEST

La Alianza Invest, acrónimo de 'INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance', reúne a universidades que comparten el objetivo de construir una universidad europea moderna, comprometida con la sostenibilidad y con una educación de calidad que forme a los estudiantes como ciudadanos activos y profesionales capacitados para afrontar los retos del presente y del futuro.

Junto a la Universidad de Córdoba, forman parte del consorcio la Slovak University of Agriculture (Eslovaquia), la University of Agribusiness and Rural Development (Bulgaria), la University of Thessaly (Grecia), la Karelia University of Applied Sciences (Finlandia), la University of Reims Champagne-Ardenne (Francia) y la University of Milano-Bicocca (Italia).

La participación en esta alianza permite al estudiantado acceder a programas formativos internacionales con estancias en varios países, desarrollar competencias clave en liderazgo, emprendimiento y pensamiento crítico, y participar en proyectos con un enfoque aplicado orientado a resolver problemas reales de sus regiones. Además, Invest promueve la investigación colaborativa y la transferencia de conocimiento como herramientas para reforzar el vínculo entre universidad y sociedad.

PAPEL DE LA UCO

La Universidad de Córdoba desempeña un papel destacado dentro de la alianza, como institución coordinadora del paquete de trabajo dedicado al desarrollo académico conjunto. Su implicación incluye la creación de itinerarios formativos compartidos que conduzcan a la obtención de titulaciones europeas (European Degrees), uno de los objetivos estratégicos del Espacio Europeo de Educación Superior.

De igual forma, la UCO aporta su experiencia en innovación pedagógica y fortalece su liderazgo en ámbitos como la sostenibilidad, la biotecnología, la agricultura y las ciencias de la vida. En el contexto de este proyecto, destaca también la implicación de las universidades andaluzas en el conjunto de las Alianzas Europeas de Educación Superior, posicionando a Andalucía como la región europea con mayor nivel de participación en este tipo de iniciativas.

En particular, Invest responde plenamente a una de las grandes apuestas estratégicas de la Unión Europea: acercar la universidad al territorio, impulsando la colaboración con agentes sociales y económicos en clave regional. Esta orientación ha sido calificada desde Bruselas como la "segunda revolución Erasmus", por su potencial para transformar no solo la movilidad, sino también la estructura, gobernanza y misión pública de las universidades europeas.