La Universidad de Córdoba acogerá las XLVII Jornadas de Automática para abordar la automatización y sus aplicaciones

Cartel de las XLVII Jornadas de Automática. - UCO

CÓRDOBA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá del 2 al 4 de septiembre las XLVII Jornadas de Automática, un evento que tiene el objetivo de difundir la automatización y el control, la instrumentación, la robótica, el modelado y simulación de sistemas, entre otros, y su aplicación a los diferentes ámbitos del saber, principalmente a nivel nacional pero también internacional.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, estas jornadas, que también sirven de puesta en común de los socios del Comité Español de Automática (CEA), así como un escaparate público de la mayor relevancia para la propia sociedad científico-tecnológica que es esta asociación, "velan especialmente por la calidad de las contribuciones científicas", razón de ser de todo congreso de calidad, así como por "la mejor difusión de las mismas, procurando para ello la indexación de los trabajos aceptados en bases de datos de reconocimiento nacional e internacional".

Además de lo anterior, las jornadas han de servir para "potenciar el conocimiento, utilidad e imagen de la Automática en la sociedad", así como el de los profesionales que trabajan en este campo, tanto desde los ámbitos docente e investigador como técnico.

Por otro lado, este encuentro también tiene el rol de extender y consolidar la Automática a todos los niveles en España, de ahí que se promueva que su celebración se trate de llevar a cabo por toda la geografía nacional, en el convencimiento que ello genera un efecto tractor, sobre todo en universidades donde la comunidad de automática aún está en periodo de consolidación.

Debido a su elevado número de asistentes, generalmente superior a los 300, las Jornadas de Automática son "un importante escaparate para las ciudades sede, desde el punto de vista de reclamo turístico, de organización de congresos, acogedora de eventos, como para las empresas patrocinadoras, que en muchos casos se dan a conocer a nivel nacional, o refuerzan su origen local".

Todo esto puede contribuir a un efecto dinamizador, a cierto impacto económico en la ciudad, así como suponer un efecto atractor de inversiones que pudieran decidir establecerse en la provincia. Esto se produce en un momento de tiempo especialmente relevante para la provincia, reforzando la presencia de la automatización, la robótica, el control de procesos o la logística cuando la Base Logística del Ejército de Tierra es ya una realidad.

La organización de las jornadas corresponde a CEA con el apoyo en campo de un comité organizador local, que en 2026 corresponde al de Departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática de la Universidad de Córdoba.

COMITÉ ESPAÑOL DE AUTOMÁTICA

El Comité Español de Automática (CEA) es una asociación científica española que impulsa el desarrollo, la investigación y las enseñanzas universitarias de la Automática, comprendiendo entre otros los aspectos relativos a automatización, control, robótica, visión artificial o inteligencia artificial.

Fue fundado en 1968 y agrupa, a nivel estatal, a investigadores, profesores y profesionales en la materia. El comité celebra anualmente, desde 1977, las Jornadas de Automática, que reúnen a investigadores y expertos de empresas para presentar los últimos avances en Automática, y edita la Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (Riai), que se publica desde 2004 en español y sirve como puente de intercambio científico con la comunidad iberoamericana.