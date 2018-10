La Universidad de Córdoba aprueba 86 nuevas plazas por necesidades docentes y refuerzo de la investigación

Publicado 24/07/2018 18:26:48 CET

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado la dotación de 51 plazas de ayudante doctor por necesidades docentes, cuatro por necesidades investigadoras, dos comisiones de servicio, y una plaza de profesor contratado doctor-vinculado, así como 28 plazas de profesor asociado LOU, más la renovación del profesorado asociado existente, de profesorado sustituto interino y diversas mayoraciones.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, el consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba también ha nombrado cinco nuevos profesores eméritos, ocho renovaciones, un profesor honorífico y ocho profesores visitantes.

Igualmente, la UCO, en este consejo, ha resuelto la convocatoria de ayudas para favorecer la incorporación y promoción académica del alumnado del Barrio de Las Palmeras y la convocatoria de voluntariado para el acompañamiento los tres estudiantes seleccionados y promover el éxito académico y la obtención de las titulaciones en las que se matriculen.

La dedicación de las labores que deberán realizar es la equivalente a 50 horas (a razón de 1,5 horas semanales). En el proceso de selección se valorará la formación académica relacionada con Educación Social o titulaciones similares la experiencia previa en voluntariado o acciones de educación, sensibilización, cooperación y solidarias, el expediente académico del alumnado solicitante y la motivación de la persona interesada.

Las personas seleccionadas tendrán derecho a recibir reconocimiento académico de hasta dos créditos ECTS por curso académico por la realización de actividades transversales, hasta un máximo de seis créditos ECTS a lo largo de sus estudios universitarios. El plazo de presentación de solicitudes será del 3 al 18 de septiembre.

El consejo también ha aprobado la convocatoria de becas de apoyo y formación en calidad que tienen por objeto el apoyo y la formación teórico-práctica del alumnado de Grado y Máster de la UCO en tareas relacionadas con procesos de evaluación de la calidad universitaria. Estas ayudas se encuadran dentro de las becas de excelencia académica para el alumnado en el curso académico 2018-19, recogidas dentro del V Plan de Becas Propias.

Las ayudas, con una dotación económica de 350 euros mensuales, se distribuyen en cinco de coordinadores y 28 de evaluadores, que serán distribuidas entre los diferentes Campus y Centros de la Universidad de Córdoba y comprenderán los periodos del 15 de noviembre al 14 de diciembre y del 15 de abril al 17 de mayo. El plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto del 10 al 23 de septiembre.

Dentro del apartado de másteres y doctorado, el consejo ha aprobado la modificación del calendario de los másteres universitarios 2018/19 que comenzará el 1 de octubre de este año y concluirá el 30 de septiembre de 2019.

En el apartado de Formación Permanente ha quedado aprobado el título propio de Experto en capacitación para instructores de yoga y salud integral y renovados los másteres en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, en Lenguas, Culturas y Relaciones Comerciales en sus modalidades virtual y semipresencial y el título de experto en Archivística, Tradición y Nuevas Tecnologías.

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

En materia de planificación académica, el consejo de gobierno ha dado luz verde a la adscripción de asignaturas de primer curso del Grado en Psicología y la inclusión en la Oferta de Optatividad para el próximo curso de las asignaturas 'Use of NIRS Technology for feed an food characterization and safety' del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Medicina e 'Inglés aplicado a Veterinaria' de la titulación de Grado en Veterinaria.

En materia de investigación, y correspondiente al XXIII Programa Propio de Fomento de la Investigación de 2018, el Consejo ha resuelto con carácter definitivo las ayudas a instituciones universitarias de investigación propios e interuniversitarios y las correspondientes al proyecto de investigación 'UCO Visibiliza'.

En este consejo se ha resuelto también la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de proyección social y cultural para el próximo curso. El consejo también ha sido informado del acuerdo de la Comisión de Seguimiento de Calidad de los Títulos relativo a la resolución de la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejores de Títulos Oficiales 2018.

El consejo ha conocido los informes de seguimiento de ejecución presupuestaria del primer semestre del año y de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2018 de la Corporación Empresarial de la UCO, SAU y empresas participadas al cien por cien.

RECONOCIMIENTO DE FUNDECOR

También ha aprobado el reconocimiento de Fundecor como medio propio de la Universidad de Córdoba, supeditado a las modificaciones previstas con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que todas las fundaciones universitarias y fundaciones Universidad-Empresa deben obtener dicho reconocimiento.

En materia normativa, se han aprobado los reglamentos de uso de la Finca de Investigación ubicada en el Campus de Rabanales y de la Comisión de Informática, así como la actualización del articulado del Reglamento de Acción Social de la Universidad de Córdoba. Por último, se han sustanciado diversos recursos y se han aprobado o ratificado un conjunto de convenios.