La Universidad de Córdoba aprueba una oferta de empleo público de 320 plazas y refuerza su internacionalización

Sesión ordinaria de consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado este viernes en sesión ordinaria la oferta de empleo público para 2026, integrada por un total de 320 plazas, de las que 270 corresponden a Personal Docente e Investigador (PDI) y 50 a Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas).

Según informa la UCO en una nota, la oferta correspondiente al PDI se distribuye en 125 plazas de turno libre, 22 destinadas a la estabilización de personal investigador doctor con certificado R3 y 123 de promoción interna.

En el turno libre, la OEP 2026 contempla 125 plazas, autorizadas conforme a la tasa de reposición prevista en la normativa estatal. De ellas, una corresponde a catedrático de universidad; 93 a profesorado titular de universidad, diez a profesorado titular de universidad reservadas para personas con otras discapacidades, una a profesorado titular de universidad reservada para personas con discapacidad mental, seis a profesorado titular de universidad vinculado, nueve a profesorado permanente laboral, una a profesorado permanente laboral reservada para personas con otras discapacidades y cuatro a profesorado permanente laboral vinculado.

De igual modo, la oferta incorpora 22 plazas destinadas a la estabilización de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado R3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. Esta tasa específica, prevista en la normativa estatal, tiene como finalidad favorecer la incorporación estable de personal investigador de excelencia a las universidades.

De ellas, una corresponde a catedrático de universidad, diez a profesorado titular de universidad, una a profesorado titular de universidad reservada para personas con otras discapacidades, nueve a profesorado permanente laboral y ima a profesorado permanente laboral reservada para personas con otras discapacidades. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas podrán ofertarse a otros investigadores e investigadoras de programas de excelencia, nacionales o internacionales, que hayan obtenido el certificado R3.

En promoción interna, la OEP contempla un total de 123 plazas de catedrático/a de universidad. De ellas, 12 corresponden a la reserva para personas con otras discapacidades y 1 a la reserva para personas con discapacidad mental.

Por su parte, la oferta correspondiente al Ptgas contempla un total de 50 plazas, distribuidas entre 33 de turno libre y 17 de promoción interna. En el turno libre, la oferta incluye 33 plazas. De ellas, 18 corresponden a personal funcionario, una de la Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos, 12 de la Escala Administrativa, tres de la Escala Administrativa reservadas para personas con otras discapacidades y dos de la Escala de Operadores. Las 15 plazas restantes corresponden a personal laboral del grupo III, incluyendo una plaza reservada para personas con discapacidad intelectual.

En promoción interna, la OEP contempla 17 plazas. De ellas, nueve corresponden a personal funcionario, en concreto una de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, siete de la Escala de Gestión Universitaria y una de la Escala de Gestión Universitaria reservada para personas con otras discapacidades. Las ocho plazas restantes corresponden a personal laboral de los grupos I, II y III.

También en materia de personal, el Consejo ha conocido el informe anual de Formación del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad de Córdoba. Dentro del apartado de política departamental han quedado aprobadas las solicitudes de año sabático, la reestructuración del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación para incorporar el área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales, de nueva creación y diversas adaptaciones de contrato.

Por otro lado, la sesión ha dado luz verde, además, al VIII Plan Anual de Movilidad Nacional e Internacional para el curso 2026/2027, consolidando el compromiso de la Universidad de Córdoba con la internacionalización y la excelencia académica.

Este Plan se sustenta en la financiación procedente de las acciones KA131 y KA171 del Programa Erasmus+, así como en el Plan Propio para el Fomento de la Internacionalización de recursos propios de la UCO. En este marco, la Universidad de Córdoba destinará 296.500 euros a sus programas propios de movilidad internacional UCO-Global, que complementan las ayudas europeas y amplían las oportunidades de formación y prácticas del estudiantado en destinos estratégicos.

El plan contempla la oferta de 1.000 plazas de movilidad para estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, así como para Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), reforzando el carácter inclusivo y transversal de la estrategia internacional de la Universidad.

También se han adoptado diversos acuerdos en materia académica, de investigación, cultura y ayudas al estudiantado, mientras que el rector y el equipo de dirección, por su parte, han informado de las reuniones mantenidas en el último mes, el estado de distintas convocatorias y situación de diferentes expedientes.

En materia económica, además de la liquidación del presupuesto, durante la sesión se ha dado luz verde a la distribución presupuestaria a centros y departamentos para 2026, modificado el Plan Estratégico de Subvenciones de la Universidad de Córdoba y aprobado la disolución de la EBC "Organink Soluciones Integrales S.L.