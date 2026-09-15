La Universidad de Córdoba y CECO presentan la Cátedra de Empresa Familiar para acercar conocimiento y empresa

Archivo - El Rectorado de la Universidad de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) han presentado este martes la Cátedra CECO de Empresa Familiar, una iniciativa conjunta concebida como un espacio estable de colaboración entre la universidad y el tejido empresarial para impulsar la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en torno a una realidad especialmente relevante para la economía cordobesa.

Según ha indicado la UCO en una nota, el acto, celebrado en la Sala Mudéjar del Rectorado, ha contado en su apertura institucional con las intervenciones del rector, Manuel Torralbo; el presidente de CECO, Antonio Díaz; el vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento, Sergio Castro, y el vicepresidente de CECO, Francisco Torrent.

La nueva Cátedra retoma una línea de colaboración entre la Universidad de Córdoba, CECO y la empresa familiar que cuenta con una trayectoria previa. Ese trabajo tuvo uno de sus principales precedentes en la Cátedra Prasa de Empresa Familiar, creada en el año 2000 con la participación de la Fundación Prasa, CECO y la UCO, y que durante años desarrolló una importante actividad formativa en este ámbito.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha subrayado precisamente que "esta cátedra no parte de cero, sino que recoge una experiencia y una relación construidas durante años entre la Universidad y el tejido empresarial cordobés". A su juicio, el reto ahora es "actualizar ese legado y convertirlo en un instrumento útil para afrontar los problemas que hoy tienen nuestras empresas familiares, desde el relevo generacional y la profesionalización hasta la financiación, el crecimiento o la incorporación de nuevas generaciones".

Torralbo ha destacado también que la colaboración con CECO permite reforzar una relación que debe ser necesariamente bidireccional. "La Universidad puede aportar conocimiento, formación e investigación, pero también tiene que escuchar a las empresas, conocer sus necesidades y trabajar con ellas para generar respuestas útiles", ha señalado.

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha significado que junto al relevo generacional "que requiere planificación, profesionalización, formación y, generosidad", otro gran reto es el tamaño.

Díaz ha manifestado que "tenemos empresas familiares extraordinarias que, sin embargo, no alcanzan todo su potencial por miedo a crecer, y crecer no significa dejar de ser empresa familiar. Crecer significa, en muchas ocasiones, hacer más sólido el proyecto. Significa poder invertir más en innovación. Atraer talento. Afrontar mejor una crisis. Acceder a nuevos mercados. Generar empleo de mayor calidad. Y competir en mejores condiciones".

El presidente de CECO ha afirmado comienza de nuevo "un camino ilusionante compartido, de ayudar a transformar y a crecer a la empresa familiar, a anticiparse a sus problemas, a detectar oportunidades, a formar a nuevas generaciones, a facilitar los procesos de sucesión a impulsar su profesionalización, a favorecer la innovación y a acompañar a las empresas en su consolidación y crecimiento exterior".

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Tras las intervenciones institucionales, el director de la Cátedra, José Manuel Serrano, ha presentado las principales líneas de actuación del proyecto, articuladas sobre los pilares de la formación, la investigación aplicada y la transferencia del conocimiento.

En el ámbito formativo, la Cátedra prevé desarrollar cursos y microcredenciales universitarias dirigidos a empresarios, integrantes de familias empresarias, profesionales y estudiantes. Entre las materias previstas se encuentran la contabilidad de dirección, la financiación y gestión de riesgos, la fiscalidad de la empresa familiar, la competitividad, el cumplimiento normativo, el Derecho de sociedades y la sucesión generacional.

La propuesta pretende configurar progresivamente un itinerario formativo flexible y especializado, compatible con la actividad profesional y conectado con las necesidades reales de las empresas familiares, que pueda evolucionar en el futuro hacia una formación universitaria más amplia.

La investigación aplicada se centrará en cuestiones como la sucesión generacional, el gobierno corporativo, la financiación, la fiscalidad, la profesionalización, los conflictos societarios, la sostenibilidad o la incorporación de nuevas generaciones.

Junto a ello, la Cátedra promoverá jornadas, seminarios y encuentros con empresarios y especialistas, así como la organización de un Congreso sobre Empresa Familiar, con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias y convertir el conocimiento académico en herramientas de utilidad para la toma de decisiones.

VOCACIÓN PROVINCIAL

Otro de los ejes del proyecto será su vocación territorial con el desarrollo de actividades no solo en Córdoba capital, sino también en distintos municipios y comarcas de la provincia, en colaboración con organizaciones empresariales y entidades locales. Esta dimensión tendrá especial relevancia en el ámbito rural y agroalimentario, dada la vinculación de numerosas empresas familiares cordobesas con la agricultura, la ganadería y la agroindustria.

La continuidad de estas empresas se relaciona directamente con el mantenimiento del empleo, la actividad económica, la transmisión de conocimiento y el arraigo en el territorio.

El programa ha continuado con una mesa de empresas familiares exportadoras, concebida como un espacio para trasladar al debate experiencias concretas de crecimiento, internacionalización y continuidad empresarial. En ella han participado Aceitunas Torrent, SP Group, Coto Suministros, Grupo Empresarial Santamaría y Daplast.