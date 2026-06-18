La Universidad de Córdoba celebra más de 30 años de la Red Española de Aerobiología con un simposio científico

Archivo - El Rectorado de la Universidad de Córdoba. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) celebra este jueves y viernes el simposio '1992-2026: más de 30 años de Aerobiología en España', un encuentro con el que se conmemora la trayectoria de la Red Española de Aerobiología y se abordan los principales retos de esta disciplina científica. El evento incluye además las reuniones de la Asociación Española de Aerobiología (AEA) y de la Red Española de Aerobiología (REA), previstas para este viernes.

La inauguración, celebrada en la tarde de este jueves, ha contado con la participación del rector de la UCO, Manuel Torralbo; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez; el presidente de la AEA, Francisco Javier Rodríguez; el catedrático emérito y fundador de la REA, Eugenio Domínguez, y la coordinadora de la red y catedrática de la UCO, Carmen Galán, según ha informado la institución en una nota.

En el arranque de la inauguración, Galán ha relatado la historia de la REA destacando su estatus de referente a nivel nacional e internacional y su aporte al avance del conocimiento científico, pero también a la protección de la salud de la población. "Uno de sus mayores logros ha sido la estandarización de los métodos de trabajo y establecimiento de estándares de calidad que permite comparar datos obtenidos en distintas regiones con toda fiabilidad", ha señalado la catedrática que, además, ha agradecido su labor a aquellas personas que pusieron en marcha la red.

Por su parte, Domínguez, como fundador de la REA, ha comenzado con un elogio a la carrera investigadora y el camino de la especialización, reforzando el papel de "puente" entre quienes comenzaron a poner las bases de esta disciplina y quienes la continúan construyendo actualmente con nuevas tecnologías y nuevos desafíos. "La ciencia avanza gracias a las ideas, pero sobre todo a las personas", ha concluido.

Para el presidente de la Asociación Española de Aerobiología, este simposio responde a los tiempos actuales en los que el cambio climático, la inteligencia artificial, el aumento de las alergias y los nuevos desarrollos tecnológicos se presentan como "retos" para el avance de la aerobiología y este encuentro se define como "un lugar de reflexión" en torno a ellos. Para Rodríguez, "la aerobiología se ha desarrollado sobre los pilares de la colaboración y el conocimiento compartido".

Sobre la aerobiología, Torralbo ha destacado su aplicabilidad y cómo la ciudadanía espera la información que genera en relación con las alergias y los niveles de polen y ha incidido en que "es una ciencia muy generosa que ha trabajado con datos en abierto al servicio de la sociedad y de la investigación basándose en el concepto de Ciencia Abierta antes de que fuese tan popular".

Tras la inauguración ha tenido lugar la conferencia de Eugenio Domínguez 'La Aerobiología en España: un origen sin centro y una convergencia tardía' en la que ha repasado la historia de esta disciplina científica desde sus inicios.

La programación del primer día ha incluido también un presimposio sobre instrumentos de monitorización automática, centrado en los equipos que actualmente se utilizan en el estudio intercomparativo AutoPollen con una visita a dichos instrumentos y una sesión de comunicaciones breves sobre actividades innovadoras en Aerobiología tras la conferencia inaugural.