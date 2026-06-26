La Universidad de Córdoba celebra el Orgullo visibilizando la diversidad en ciencia

Las personas que llevaron a cabo las charlas durante el evento. - UCO

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

A las puertas de la efeméride oficial del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el con el objetivo de reivindicar y visibilizar la diversidad afectivosexual y de género, haciendo memoria de las luchas históricas del colectivo por sus derechos y contra las desigualdades estructurales que aún enfrentan en todos los ámbitos sociales, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado un evento de divulgación con el objetivo de visibilizar y reivindicar esta diversidad en ciencia.

Según ha informado la institución universitaria en una nota, en 'Orgullo y ciencia. Investigación y divulgación con perspectiva LGTBIQ+', que se ha celebrado este pasado jueves en el bar Glam Córdoba, un centenar de personas han disfrutado en un ambiente distendido de tres charlas de divulgación y un fin de fiesta protagonizado por un bingo musical dedicado a personas que trabajaron en ciencia y que fueron invisibilizadas o discriminadas por pertenecer al colectivo LGTBIQ+.

El bioquímico y divulgador granadino Óscar Huertas ha centrado su charla en cómo numerosos estudios y prácticas clínicas han ignorado la diversidad sexual y de género, generando diagnósticos erróneos, tratamientos dañinos y conclusiones científicas sesgadas.

Así las cosas, en el mismo día que el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que castiga las terapias de conversión para personas LGTBIQ+, Huertas ha realizado en poco más de diez minutos un viaje por los casi 200 años de investigaciones erróneas y sesgadas "que trataban de explicar la homosexualidad" desde el punto de vista médico, genético y psicológico.

Desde el punto de vista del arte, la historiadora del arte y doctoranda de la Universidad de Córdoba Isabel Merino ha hecho memoria de la obra y la transgresión de Pepe Espaliú, el artista multidisciplinar cordobés que falleció con sólo 38 años. A pesar de su juventud, dejó una extensa obra en diversas disciplinas como la escultura, el dibujo, las acciones públicas, la pintura y la poesía.

La investigadora ha explicado algunas de sus obras, mostrando la importancia de la debilidad el cuerpo, la libertad o la colectividad que emanaban de todos sus trabajos, muy marcados por su experiencia con VIH y la exposición pública de su enfermedad en una época en la que la misma estaba muy estigmatizada. Merino también mostró un vídeo de una de sus principales performances, 'Carrying', en la que el artista era llevado en volandas, pasando de pareja en pareja sin nunca tocar el suelo mostrando la vulnerabilidad del cuerpo, pero también los cuidados y la colectividad.

Por último, el investigador especialista en traducción queer y audiovisual y doctorando de la UCO Daniel Herencia ha llevado a cabo una charla participativa sobre su tema de investigación: la búsqueda de equivalentes españoles, propios de la cultura propia, en el mundo travesti.

A partir de iconos de la cultura actual como RuPaul o Margarita Kalifata ha explicado los términos más comunes en la cultura drag y cómo desde la investigación en traducción y lingüística se buscan equivalentes en español.

Las charlas han estado presentadas por la coordinadora de la UCCi Elena Lázaro, quien también ha hecho memoria de la historia de Pío del Río Hortega, nominado al premio Nobel en dos ocasiones (1929 y 1937) por el descubrimiento de la microglía y la oligodendroglía, dos células necesarias para el funcionamiento del cerebro y que ha sido recientemente recuperado y reivindicado como referente LGTBIQ+.

Para finalizar, el público ha bailado con el bingo musical que ha tenido tuvola ciencia queer y al personal investigador del colectivo LGTBIQ+ como protagonista, de la mano de La Vero y la Antonia, creadoras del podcast queer 'Y no pasa nada'.

La campaña de 'Orgullo y ciencia' 2026 creada por la UCCi completa con una serie de vídeos divulgativos en los que el personal investigadora de la UCO comparte investigaciones relacionadas con la historia del arte y los archivos queer, la bifobia, la perspectiva LGTBIQ+ en educación y en la formación de futuros educadores, el desarrollo de la ley trans en entornos sanitarios o la invisibilización de los progenitores no binaries. Estos vídeos se suman a los publicados en ediciones anteriores.