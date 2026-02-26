La Universidad de Córdoba entrega sus XI Premios Galileo a la Transferencia del Conocimiento

Archivo - Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRSS) -

Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional, y Arturo Chica, catedrático de Química, han obtenido el Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, y en Ciencias de la Salud, Experimentales, Tecnológicas e Ingenierías, respectivamente. Este premio lo concede la Universidad de Córdoba (UCO) dentro del XI Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que el objetivo de este galardón es reconocer la trayectoria en materia de innovación y transferencia del personal docente e investigador. El rector, Manuel Torralbo, ha hecho entrega de esta distinción que reconoce la trayectoria de investigadores de la UCO en la realización de actividades relacionadas con la innovación y con la transferencia del conocimiento a la sociedad, acompañado del presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz.

El rector ha felicitado a los premiados y ha recordado el creciente valor de la transferencia del conocimiento en la comunidad universitaria. "Año tras año nos complacer comprobar cómo el profesorado ha ido incorporando la transferencia del conocimiento en su quehacer, junto a la investigación y la docencia", ha indicado.

"Los datos así lo demuestran: anualmente crece la cantidad de fondos captados a través de proyectos de transferencia, que no solo suponen una necesaria inyección de fondos privados la universidad, sino también una solidez en la aplicación de la investigación a necesidades reales y a las demandas de las empresas y las entidades", ha dicho Torralbo.

El profesor Arturo Chica, catedrático de Química, ha sido reconocido por su trayectoria sobresaliente en ingeniería ambiental y biotecnología, claramente orientada a la investigación aplicada y a la transferencia de conocimiento. Destaca por la amplitud y continuidad de su actividad, su liderazgo en economía circular y gestión de residuos.

El comité evaluador el premio ha considerado que ha sido clave en el impulso de la economía circular en Andalucía y Marruecos, innovando en compostaje, biometanización, gestión de olores y valorización de residuos, y liderando redes científicas como la REC. Desde la UCO y la UNIA ha promovido la internacionalización, con colaboraciones como la del profesor El Bari, y ha formado numerosos doctores incluso antes de existir la mención industrial.

En su agradecimiento, Chica ha indicado que "la transferencia, además de mejorar mi formación al contrastar la teoría de mi área de conocimiento con la realidad industrial y social, me ha permitido contribuir a la mejor gestión de residuos orgánicos, al aprovechamiento de recursos y de energías renovables, a la mejora de la gestión de las aguas urbanas, naturales y residuales, a la formación de la Red Española de Compostaje; a la superación de retos reales de industrias agroalimentarias".

MIGUEL AGUDO

Por su parte, Miguel Agudo es catedrático de Derecho Constitucional. Se ha hecho merecedor del premio por el impacto significativo en el ámbito socioeconómico, especialmente UCO, donde ha influido en el diseño y la evaluación de políticas públicas a través de su labor en informes institucionales, proyectos europeos y asesoramiento parlamentario. Su carrera académica en Derecho Constitucional abarca temas como el Estado social, la integración europea, la reforma del Estado autonómico y los derechos fundamentales.

El profesor Agudo también ha colaborado con sindicatos y organismos públicos, y ha estado involucrado en órganos de decisión institucional. Su dirección de la 'Cátedra 4 de Diciembre - Día de la Bandera de Andalucía' resalta su compromiso con la sociedad andaluza. Además, su producción académica es notable, con nueve libros publicados, diez como director y codirector y numerosos capítulos en colaboración.

Agudo ha agradecido el galardón a la UCO, y ha expresado su suerte por haber podido dedicar su carrera académica al Constitucionalismo. "Es en el ámbito de la transferencia del conocimiento a la sociedad donde más he vibrado", ha asegurado. El profesor ha indicado que, de todas las actividades de transferencia, "la que más relevancia ha tenido fue mi participación en la elaboración del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía". Finalmente, ha pedido "valentía" en la transferencia del conocimiento, pues "como universitarios esa también es nuestra misión".

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce, ha indicado que, en este último año, los investigadores de la UCO han desarrollado proyectos de investigación y transferencia a demanda de las empresas por valor de 5,5 millones de euros financiados con fondos privados.

"Para que sea exitosa la colaboración universidad-empresa, hay que tener presente los pilares básicos de las empresas para entender la innovación que se hace en ellas que, entre otros, son: la rentabilidad, porque cualquier innovación se va a valorar en beneficio; el crecimiento, hasta dónde pueden llegar y ganar mercado; y la diferenciación, ya que las empresas buscan diferenciarse con algo nuevo, basado en un conocimiento que se obtiene, en la mayoría de los casos, gracias a la inversión en I+D+I", ha explicado.

En cuanto al Concurso de Ideas de Negocio, los premios 2024-2025 han sido para Carlos Ruiz (3.000 euros), en la categoría Sénior (Personal Docente e Investigador y PTGAS) por su idea 'Inclusión sensorial del patrimonio"; mientras que el segundo premio (2.000 euros) se ha otorgado a José Luis Ávila por 'Detector inteligente de caídas'. En la categoría Júnior (Estudiantes y egresados), Paula López ha recibido el primer premio por su idea 'Tu día a día más fácil', siendo el segundo galardón para Samuel Prieto por su proyecto 'NarcLact'.

Igualmente, ha habido lugar para reconocer a los proyectos UCO-Social Innova y Transfiere con los que la UCO reconoce aquellas iniciativas de transferencia y de aplicación práctica de conocimiento cuyos resultados tengan un beneficio social. El profesorado reconocido en esta edición ha sido, en la modalidad UCO-Social Innova, Antonia Navarro, Susana León, María del Mar García, María del Carmen Expósito, María del Carmen Cruz, Vicente Jesús Llorent, Mercedes Álamo, Carmen María Viejo, Juan Calmaestra, María José Pino, Francisco Javier Herruzo, Cristina María García, Azahara Arévalo, José Luis Ávila, Vanesa Cantón, Ciro Milione, Estrella Inmaculada Agüera, Aurora del Rocío Gil y Joaquín Garrido.

UCO-TRANSFIERE

En la modalidad, UCO-Transfiere, los galardonados han sido José María Castellano, Carmen Balbuena, Alicia Carrillo, Isabel María Durán, María José de la Haba, Isabel Luisa Castillejo, Rocío Rincón, José Muñoz, Irene Magdalena Rodríguez, Jaime Gómez, Víctor Manuel Luque, Lara Paloma Sáez, Magnolia María Conde, Francisco Javier Martínez, Rafael Pineda, Marina Mora, Francisco Agrela, Julia Rosales, Beatriz Lozano, María Elena Carrasco, Fernando Lafont, Rocío Hernández, Pilar Aparicio y Manuel Vaquero.

Este año, se ha querido reconocer también a las empresas que han apostado por la modalidad de doctorado industrial, en concreto, Biopharma Research, Animal Data Analytycs, Andaltec, Cobiomic Bioscience y Bodegas Pérez Barquero. Por otra parte, el Plan Galileo también impulsa la creación de Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC). De esta manera, se ha reconocido a la EBC GanadeLIA, creada en julio del pasado año. Han recogido el premio José Manuel Perea, Elena Angón, Fernando Lianes y Rafael Aguilar.

Por último, en la en la modalidad Semillero de emprendedores UCO-Santander y UCO-Diputación con los que la UCO reconoce al mejor Trabajo de Fin de Grado y mejor Trabajo de Fin de Máster, se ha premiado a Marcelo Fuentes y a José Briceño, respectivamente.