Sanz valora la "identidad sólida" que revela la encuesta por el 28F: "Es reflejo de un orgullo que va en aumento"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 25 de febrero de 2026, en Sevilla, (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este jueves la encuesta anual sobre Identidad de Andalucía que publica la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) con motivo del 28F, de la que ha destacado que revela la construcción de una "identidad sólida" andaluza, "reflejo de un orgullo que va en aumento".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Antonio Sanz ha subrayado el hecho de que "Andalucía se hace respetar más que antes" y que su "imagen" ha mejorado. "Eso es autoestima, eso es confianza, eso es madurez colectiva, eso es identidad de una comunidad que evoluciona, crece y tiene estabilidad".

El consejero de Presidencia ha remarcado, igualmente, que "el sentimiento andaluz va muy unido al sentimiento español. Aquí no hay manera de disociarlo. No se entiende Andalucía sin España como no se entiende España sin Andalucía". Antonio Sanz ha llamado la atención sobre el "altísimo grado de identificación" de los andaluces con los símbolos de la autonomía, desde la bandera, al escudo y el acento.

Para el consejero andaluz, la encuesta del Centra evidencia que "el andaluz lo que quiere es que su tierra mejore", objetivo que comparte el Gobierno autonómico "desde la moderación y el diálogo". "Andalucía evita el ruido y el conflicto", ha sostenido Antonio Sanz, para el que los últimos acontecimientos acontecidos en Andalucía --tragedia de Adamuz y el tren de borrascas-, han sido la "demostración" de que "se puede confiar en los gobiernos y en las administraciones".

La encuesta del Centra señala que nueve de cada diez andaluces se declara "muy o bastante orgulloso" de serlo, así como coincide en afirmar que "Andalucía ya no se conforma con ir detrás de nadie", al igual que un 83,1% cree, además, que la comunidad autónoma "está mejor preparada para el futuro que hace unos años", según se desprende de la encuesta anual sobre la Identidad de Andalucía que ha publicado este viernes, 27 de febrero, la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía que se celebra este sábado.

Realizada entre los pasados días 26 de enero y 9 de febrero a una muestra de 2.800 personas residentes en la comunidad --lo que supone ampliar la muestra en 400 entrevistas respecto a su última edición--, esta consulta analiza con carácter de continuidad la percepción de la imagen de Andalucía, el grado de identificación con el hecho de ser andaluz, con los símbolos y el sentimiento de pertenencia al territorio, según ha explicado en un comunicado la Fundación Centra, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía.

De esta nueva consulta se desprende que un 73,1% de encuestados se manifiestan en contra de quienes puedan considerar que "Andalucía no se hace respetar más que antes", y que el 71,6% rechaza la idea de que "Andalucía no tiene un rumbo claro". En este sentido, más de la mitad de la población, el 53,5%, considera que la imagen de la comunidad ha mejorado en el resto de España en el último año, pese a que el 41,7% opina que en el resto del país se habla mal de Andalucía.

Por otro lado, el 90,7% de los encuestados se declara "muy" o "bastante orgulloso" de ser andaluz, por la gente (37,9%), por la calidad de vida (18,7%) y por las tradiciones y costumbres (15,6%), aumentando casi seis puntos (5,6) respecto a la encuesta del año 2025. Cuatro de cada diez afirman que este sentimiento de orgullo ha aumentado en los últimos años y se debe principalmente "a la actitud y talento de los andaluces" (40,6%) y "a la gestión de la Junta de Andalucía" (23,8%).

En una escala de 0 a 10, entre ser "nada andaluz" y "muy andaluz", el sentimiento de identidad andaluza se puntúa con una media de 8,47. Para el caso español, la media es de 8,57 puntos. Así, el 83,7% de los andaluces dice estar "muy o bastante orgulloso" de ser español --por la gente (26,8%), por la cultura (18,7%), por la historia y monumentos (14,8%) y la calidad de vida (14,4%); y otro 59,3% afirma sentirse también tan andaluz como español.

Del porcentaje total de andaluces que ha vivido fuera de Andalucía --el 48,5%--, el 81,6% ha residido en otra comunidad autónoma y el 15,8%, en un país de la UE. El 35% ha vivido fuera de Andalucía entre 11 y 20 años, mientras que otro 26% lo ha hecho entre 6 y 10 años. Todos, fundamentalmente, por motivos de trabajo (63,5%).

El elemento identitario con el que los andaluces se sienten más identificados es con su acento, el 88,9%. Asimismo, también ocho de cada diez muestran un alto grado de identificación con los símbolos de la comunidad. El 85,2% se siente "identificado o muy identificado" con la bandera de Andalucía, que no se vincula con ninguna ideología o partido político concreto (81,5%) y recuerda al campo andaluz (15,2%), a los símbolos propiamente (13,1%), al proceso y conquista de la Autonomía (11,6%) y a Blas Infante (10,6%).

Otro 80,2% dice sentirse "identificado o muy identificado" con el himno de Andalucía y también con su escudo, el 80,1%. En el caso de los símbolos nacionales, el 78% de los andaluces afirma sentirse "identificado o muy identificado" con la bandera de España y otro 73,6%, con su himno. El porcentaje de identificación con los símbolos de Europa es menor, situándose en un 53,9% para el caso de la bandera, y en un 32,7% para el caso del himno.

