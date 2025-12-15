La Universidad de Córdoba y Fudepa afianzan sus líneas de colaboración con la firma de un nuevo convenio

Autoridades de la Universidad de Córdoba, Fudepa y UGT, tras la firma del nuevo convenio. - UCO

CÓRDOBA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa) han firmado un nuevo convenio que fortalecerá la relación entre ambas instituciones y establecerá una base sólida para el desarrollo de actividades científicas, técnicas y culturales y académicas de interés común.

Según han indicado sendas entidades en una nota, de esta forma, el acuerdo, suscrito por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el presidente de Fudepa, Oskar Martín, permitirá concretar de ahora en adelante actuaciones más específicas que tengan como objetivo el desarrollo y la transmisión de la ciencia y la tecnología, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y técnicos, y la extensión de la cultura universitaria.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha afirmado que con la firma de este acuerdo se ratifica la voluntad de trabajar conjuntamente, a través de un convenio que "permitirá aunar esfuerzos y que representa un paso importante en la consolidación de la colaboración entre ambas instituciones".

En este sentido, el rector ha subrayado la apuesta de la universidad por "fortalecer vínculos con entidades que compartan nuestro compromiso con la actividad científica y cultural y con proyectos que aporten valor a la sociedad en su conjunto".

Durante su intervención, el presidente de Fudepa, Oskar Martín, ha destacado que "para UGT Andalucía y para nuestra fundación es una enorme satisfacción formalizar este convenio, que refuerza el papel de la universidad pública como espacio crítico, comprometido y conectado con la realidad social".

Uno de los pilares fundamentales del convenio es la puesta en valor del archivo histórico de UGT Andalucía, gestionado por Fudepa. En este sentido, Oskar Martín ha subrayado que "ese archivo no es solo un conjunto de documentos, es la memoria viva de generaciones de hombres y mujeres que lucharon por los derechos laborales, la democracia y las libertades en Andalucía".

De esta forma, el convenio, que se desarrollará a través de acuerdos específicos, establece distintas modalidades de colaboración como son la ejecución de proyectos y programas de investigación, culturales y académicos, la prestación de servicios técnicos, el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades, la cooperación en programas de formación o la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la investigación, el desarrollo tecnológico y la cultura.

Fudepa se constituyó el 28 de noviembre de 2002 como una institución sin ánimo de lucro, creada con el objeto de desarrollar actividades que contribuyan a dinamizar la situación social, laboral y formativa de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, inscribiéndose en la Sección 1ª del Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas por Orden de la Consejería de Cultura de 23 de abril de 2003.

Cumpliendo con los objetivos fundacionales de cooperación al desarrollo, investigación sociológica, desarrollo económico y empleo, atención a la cultura y la formación, y gestión y digitalización del Archivo Histórico de la UGT de Andalucía, Fudepa actúa como un instrumento al servicio de la sociedad, capaz de promover, fomentar y desarrollar actuaciones que tratan de dar solución a los retos que afronta la sociedad actual. Desde su creación, la fundación ha trabajado en proyectos orientados al fomento de la cultura, la formación y la educación.