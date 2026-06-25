La Universidad de Córdoba y el Ifapa impulsarán conjuntamente la I+D+i y la transferencia en el sector agroalimentario

El rector y la presidenta del Ifapa estrechan sus manos tras la firma del convenio. - UCO

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO), a través de su Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura, y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) han firmado este jueves un protocolo general de actuación para colaborar en las actividades de investigación, innovación y transferencia que se promuevan en el seno de esta cátedra.

Según ha informado la UCO en una nota, el convenio ha sido suscrito por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet, en un acto en el que también ha participado la directora de la Cátedra Internacional Enia Córdoba, Rosa Gallardo; la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, y el investigador titular del Ifapa, Carlos Parra.

El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración estable entre ambas instituciones para facilitar el desarrollo de proyectos y acciones conjuntas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial al sector agroalimentario. Esta alianza permitirá reforzar la conexión entre la investigación universitaria, la innovación tecnológica y las necesidades reales del sector en Andalucía.

La colaboración podrá contemplar, entre otras actuaciones, el asesoramiento recíproco, el intercambio de información científica y tecnológica, la elaboración de informes, la creación de grupos de trabajo, la organización de actividades comunes de promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la ejecución de estudios, proyectos y programas de I+D en ámbitos vinculados a la inteligencia artificial aplicada a la agricultura.

Además, el protocolo prevé la cooperación en programas de formación de personal investigador y la organización de jornadas y seminarios sobre temas de interés común, especialmente aquellos centrados en el uso de tecnologías inteligentes para avanzar hacia una agricultura más eficiente, sostenible y competitiva.

Con la firma de este convenio, la Universidad de Córdoba, su Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura y el Ifapa refuerzan su compromiso con la modernización del sector agroalimentario andaluz y con el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a los retos a los que se enfrenta en la actualidad.

El germen de este acuerdo está en el congreso internacional AI-Agrifood, celebrado el pasado 19 de marzo, organizado por la Cátedra Enia de la Universidad de Córdoba junto con el Ifapa y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC).

La Cátedra Internacional Enia de Inteligencia Artificial y Agricultura es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que busca impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector agroalimentario y forestal.

Esta cátedra pretende integrar tecnologías como espacios de datos, gemelos digitales, sistemas predictivos y asistentes virtuales en distintos cultivos y ecosistemas, como los mediterráneos, extensivos, leñosos o invernaderos, con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sector.

Se trata de una alianza público-privada con una financiación superior a los 2 millones de euros, promovida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública junto a empresas como Hispatec, Fertinagro, XFarm Technologies y Deuser.

Con un plan de trabajo para el periodo 2023-2027, que incluye más de 40 actividades, la cátedra cuenta con la participación de 72 investigadores de instituciones como la Universidad de Córdoba, el IAS-CSIC y la Universidad de Melbourne (Australia).

La integración de esta última y las cartas de adhesión y compromiso que firmaron el Trinity College Dublin (Irlanda), ARS-USDA, UK Leuven, Uncuyo, S3P Agrifood T&BD, EDIH Andalucía Agrotech y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde se ha trabajado y trabaja para la formación de 'startups' (agtech) de los 34 países miembros de esta entidad, convierten a la cátedra en un referente global en innovación y digitalización agroalimentaria.