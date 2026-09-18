La Universidad de Córdoba mantiene sus fortalezas en el ranking de Shanghai por disciplinas

Archivo - El Rectorado de la Universidad de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) mantiene un año más su presencia en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) que elabora anualmente Shanghai Ranking Consultancy, consolidando su rol de referencia en las materias con presencia histórica en este ranking que, al contrario que otros, no analiza las instituciones por centros sino por disciplinas científicas.

Así lo ha señalado la Universidad de Córdoba en una nota en la que ha detallado que este ranking evalúa el rendimiento de cerca de 2.000 instituciones de más de 100 países en cada una de las disciplinas incluidas, aplicando una selección previa por volumen de producción científica y, posteriormente, un conjunto de indicadores con sus respectivos pesos específicos, que varían para cada disciplina, cuyo resultado determina la ordenación final de cada institución en la misma.

En 2026, la UCO aparece en cuatro de las 57 disciplinas científicas que analiza este informe a nivel mundial: Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrícolas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con fortaleza continua desde el inicio de este ranquin en 2017, y Farmacia, que recupera su presencia.

Ciencias Veterinarias vuelve a ser este año la disciplina con mejor posición. La UCO asciende del puesto 40 al 37 a nivel mundial, sobre un total de 300 instituciones analizadas, mantiene su posición como segunda universidad de las 14 españolas incluidas en esta materia en 2026 y repite el liderazgo andaluz en las dos instituciones incluidas, UCO y Universidad de Granada.

Ciencias Agrícolas es otra de las disciplinas de mayor fortaleza de la UCO, la segunda en posición. En 2026, la UCO pasa de la banda 101-150 a la 151-200 a nivel mundial en un total de 500 instituciones analizadas, con el quinto puesto en España de un total de 29 instituciones incluidas, y manteniendo su referencia con la segunda posición en Andalucía, tras la Universidad de Sevilla (US), de un total de seis instituciones incluidas en esta edición.

Ciencia y Tecnología de los Alimentos es la tercera disciplina en posición de la UCO. Se mantiene en la banda 201-300 a escala mundial de un total de 400 instituciones, pasando del puesto 12 al 13 de las 23 instituciones españolas incluidas en 2026, con la tercera posición andaluza sobre las tres universidades presentes en esta disciplina.

En 2026, la UCO recupera su presencia en Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, disciplina en la que la UCO desapareció en 2025 tras una presencia continua desde 2019, mejorando hasta la banda 301-400 de 500 instituciones analizadas, con la séptima posición en España sobre 14 instituciones incluidas y una de las tres andaluzas presentes, UCO y US tras la UGR.

Desde la reforma metodológica aplicada por ShanghaiRanking en 2024, el GRAS incorpora criterios de prestigio internacional del profesorado junto a los indicadores bibliométricos clásicos de producción e impacto científico. El desglose por indicadores de los resultados de 2026, aun cuando sus pesos no siempre son coincidentes, ordena en general las disciplinas de la UCO de forma paralela a su posición global, con una puntuación similar en Colaboración Internacional, destacando la puntuación de Ciencias Veterinarias en Publicaciones de Alta Calidad y la de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas en cuanto al Impacto de su Investigación.

La Universidad de Córdoba, pese a su tamaño medio en el contexto universitario español, continúa situándose en posiciones de referencia en disciplinas científicas de alta especialización que definen sus fortalezas históricas. Los datos de esta edición confirman que la excelencia en producción e impacto científico sigue siendo la principal palanca de la institución, y señalan al mismo tiempo la vía de mejora más clara de cara a próximos años: consolidar el peso internacional de su profesorado.

Los rankings universitarios muestran la imagen de las instituciones a través de los indicadores utilizados. En este sentido, estas herramientas exponen determinadas características cuya interpretación necesita del entendimiento de dichos parámetros y su contexto a nivel de evaluación científica.