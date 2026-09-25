La Universidad de Córdoba propone como doctores honoris causa a Daniel Barenboim, Ana María Cuervo y Carlos Diéguez

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado la concesión del grado de doctor honoris causa al pianista y director de orquesta Daniel Baremboim y los científicos Ana María Cuervo y Carlos Diéguez, siendo éste uno de los puntos más destacados de la primera sesión ordinaria de Consejo celebrada este viernes, tras la pausa estival.

Así, según ha informado la UCO en una nota, el Consejo, cuya reunión ha tenido un marcado carácter técnico, también ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026, que pasa de 320 a 329 plazas, y la II Convocatoria de Proyectos Propios de Investigación y Transferencia, mientras que el rector, Manuel Torralbo, en su informe, ha dado cuenta, junto al equipo de dirección, de las reuniones mantenidas en el último mes, sobre el estado de distintas convocatorias y la situación de diferentes expedientes.

Por lo que se refiere a la propuesta de nombramiento de los tres doctores honoris causa, se ha acordado elevarla al Claustro, para su aprobación definitiva, atendiendo a la relevancia internacional de sus trayectorias y a su vinculación con la Universidad de Córdoba.

Daniel Barenboim es una de las grandes figuras de la música de las últimas décadas, con una trayectoria desarrollada en los principales escenarios internacionales como pianista y director de orquesta. A su dimensión artística se suma una marcada vertiente humanista y un compromiso sostenido con la paz, la concordia y el entendimiento entre pueblos, que lo han convertido también en una figura de referencia de la diplomacia cultural.

Esta labor se ha expresado especialmente a través de la West-Eastern Divan Orchestra, creada junto al intelectual palestino Edward Said como espacio de encuentro entre músicos israelíes, palestinos y de otros países árabes. Ambos recibieron en 2002 el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y Barenboim ha sido distinguido, entre otros reconocimientos, como Embajador de la Paz de Naciones Unidas.

La propuesta, impulsada por el rector dentro de la rama de Arte y Humanidades, subraya también la relación de Barenboim con Córdoba, que se remonta a sus años de juventud, cuando actuó en varias ocasiones en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad. Décadas después regresó a la ciudad al frente de la Orquesta del Diván en tres ocasiones, una de ellas especialmente significativa por su simbolismo, con un concierto en la Mezquita-Catedral.

La candidatura cobra además una especial dimensión en el contexto de la Capitalidad Mediterránea de la Cultura y el Diálogo 2027, por la identificación de su trayectoria con los valores de cultura, convivencia, paz y entendimiento entre pueblos que inspiran esta iniciativa.

Por su parte, Ana María Cuervo es profesora distinguida del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, donde ocupa la Cátedra Robert and Renee Belfer y codirige el Instituto de Investigación del Envejecimiento.

Especialista en biología celular y envejecimiento, es pionera en el estudio de la autofagia mediada por chaperonas, un mecanismo celular relacionado con el envejecimiento y con enfermedades neurodegenerativas, metabólicas y cáncer. Su trayectoria ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional, con su elección como miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences, entre otras instituciones.

Cuervo mantiene desde hace 14 años una relación científica continuada con la Universidad de Córdoba, fundamentalmente a través del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Esta colaboración se ha traducido en proyectos conjuntos, estancias de investigación, actividades docentes y más de veinte publicaciones científicas.

Por su lado, Carlos Diéguez González es catedrático de Fisiología de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) y del Ciber de Obesidad y Nutrición, siendo una referencia internacional en Neuroendocrinología.

Ha publicado más de 670 artículos científicos, acumula más de 64.000 citas y ha desempeñado numerosas responsabilidades en la gestión científica española, entre ellas la dirección científica del CiMUS y del Ciberobn. Actualmente preside el área de Biomedicina de la Agencia Estatal de Investigación.

Su relación con la Universidad de Córdoba se remonta a finales de los años 80 y se ha mantenido de forma continuada durante las últimas décadas. Esta colaboración ha dado lugar a cerca de 110 artículos científicos conjuntos con investigadores de la UCO, especialmente del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, además de proyectos compartidos, estancias y formación de personal investigador. Diéguez forma también parte desde su constitución del Comité Científico Externo del Imibic, desde el que ha contribuido a su desarrollo y consolidación científica.