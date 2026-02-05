La Universidad de Córdoba recupera este viernes la actividad presencial, tras dos días de cierre

Archivo - Rectorado de la Universidad de Córdoba. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha informado este jueves de que, "ante la ausencia de noticias sobre la existencia de alerta meteorológica por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)", recuperará "la actividad universitaria presencial" en todos sus campus y centros el mañana viernes 6 de febrero.

La decisión, según ha informado la UCO en una nota, "se adopta tras el seguimiento continuo de la situación y en coordinación con las autoridades competentes, una vez constatada la mejora de las condiciones generales", después de haber mantenido cerradas sus instalaciones ayer miércoles y también este jueves, por causa del temporal.

En cualquier caso y respecto a la reapertura de este viernes, desde la UCO han señalado que, "para quienes utilicen el transporte público en sus desplazamientos, se recomienda consultar el estado de los servicios a través de los canales oficiales".

La Universidad de Córdoba, por último, ha agradecido "la comprensión y colaboración mostradas durante estos días y quiere trasladar su apoyo a quienes aún puedan verse afectados por las circunstancias derivadas del temporal, especialmente en las zonas más castigadas".