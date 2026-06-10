La Universidad de Córdoba reúne a medio millar de personas de 18 países en un congreso sobre economía y empresa

Autoridades, en el hall de entrada del Salón de Actos del Rectorado, antes de la inauguración del encuentro. - UCO

CÓRDOBA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se convierte, desde este miércoles y hasta el viernes, en el epicentro de la investigación en economía y empresa al acoger la Universidad de Córdoba (UCO) la celebración del 40 International Annual Meeting de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (Aedem), uno de los foros de referencia internacional dentro de este ámbito y que reúne a personal investigador y docente, profesionales, empresas e instituciones para analizar los principales retos de la economía, la dirección de empresas y la gestión organizativa.

Según ha informado la UCO en una nota, el evento, inaugurado en el Rectorado de la institución académica, ha registrado 490 inscripciones, más de 300 de forma presencial, con representación de 18 países. Durante estos días se presentarán más de 240 trabajos relacionados con los ámbitos de la economía, empresa, innovación, digitalización, sostenibilidad, emprendimiento, marketing, finanzas, recursos humanos, turismo, economía social, empresa familiar y gestión deportiva.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del rector de la UCO, Manuel Torralbo; la gerente del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), María Luisa Gómez; el presidente de la Aedem, Camilo Prado; la presidenta del comité organizador del congreso, Sandra Sánchez-Cañizares, y el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba, Agustín López.

El rector de la UCO ha querido agradecer durante la inauguración del evento el esfuerzo del comité organizador, así como destacar la mejora de la institución universitaria cordobesa en el ámbito de la economía de empresa, "cuyo colectivo de docentes y personal investigador es cada vez más activo", ha destacado.

Por su parte, la presidenta del comité organizador y profesora de la UCO, Sandra Sánchez-Cañizares, ha puesto en valor la importancia del congreso, "un espacio de dialogo, intercambio de ideas y generación de nuevas colaboraciones sobre materias esenciales para la sociedad y para mejorar nuestra realidad diaria".

En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Aedem, quien ha destacado que foros como el que durante estos días se celebra en la capital cordobesa "van más allá del ámbito puramente académico y permiten que el conocimiento se convierta en una herramienta útil para toda la ciudadanía".

En concreto, el congreso reúne a participantes procedentes de España, México, Colombia, Cuba, Portugal, Marruecos, Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Rumanía, Estados Unidos, Eslovaquia, Italia, Argentina, Andorra, Australia y Malasia.

El programa combina sesiones paralelas, comunicaciones científicas, paneles de transferencia, reconocimientos de investigación y actividades de networking, en un evento que permitirá proyectar la capacidad investigadora de la institución académica cordobesa y situar a la ciudad como un enclave de referencia para el intercambio académico, la colaboración empresarial y la generación de nuevas oportunidades vinculadas al conocimiento.

En cuanto a los temas a tratar, en torno al eje de inteligencia artificial, transformación digital y nuevos modelos de decisión empresarial, se presentarán trabajos sobre usabilidad de plataformas de IA para el procesamiento de datos abiertos, pagos biométricos, digitalización del comercio local o aplicaciones de 'machine learning' a la educación financiera.

El congreso dedica también una atención relevante al emprendimiento y al desarrollo de ecosistemas empresariales, con aportaciones sobre emprendimiento femenino, resiliencia de negocios liderados por mujeres, orientación emprendedora en pymes familiares, legitimidad institucional y nuevas trayectorias de emprendimiento digital. Además, la sostenibilidad, la economía circular y el valor social constituirán otro bloque destacado.

Uno de los elementos diferenciales de esta edición será la celebración de dos mesas redondas de emprendimiento y transferencia, programadas para el viernes. Ambas sesiones estarán orientadas a acercar la investigación universitaria, las instituciones públicas, las empresas innovadoras y el sistema financiero, reforzando la vocación aplicada del congreso y su contribución directa al tejido productivo cordobés.

La primera mesa abordará el papel de las políticas locales de apoyo a la innovación, la creación de empresas y la transformación productiva. En ella está prevista la participación de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; el CEO de PayThunder, Francisco Javier Gómez; Santi Villena, de V-Prez, y Eva María Ariza, del equipo de negocios de Kutxabank en Andalucía. La moderación correrá a cargo del decano del Colegio de Economistas de Córdoba, Andrés Guardeño.

Por su parte, la segunda mesa estará dedicada a distintos proyectos que conectan investigación científica, desarrollo empresarial e impacto social. Esta sesión contará con la participación de Vitale Natural Care SL, empresa especializada en cosmética natural, higiene personal y bienestar, dirigida por Betsy Muñoz, y con Asymetree Systems, S.L, empresa de base tecnológica fundada por el científico del IAS-CSIC José Antonio Jiménez, que transforma la investigación en sensorización y teledetección de cultivos en SAQIA.

Este evento adquiere una dimensión simbólica al coincidir con el 40 aniversario del primer congreso de Aedem, celebrado en 1987 en Ojén (Málaga), y consolida cuatro décadas de impulso a la investigación, la internacionalización y la transferencia de conocimiento en el ámbito empresarial.

La Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa fue fundada en 1983 con el objetivo de promover la excelencia docente e investigadora en Ciencias Empresariales. Sus congresos internacionales han funcionado como punto de encuentro para personal investigador consolidado, jóvenes académicos, editores de revistas científicas, profesionales y responsables institucionales.

La edición de Córdoba confirma esa trayectoria y subraya la capacidad de Aedem para articular redes científicas internacionales, fomentar el intercambio de conocimiento y conectar la investigación con los problemas reales de las organizaciones.