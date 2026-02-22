La Universidad de Granada, entre las 150 mejores universidades del mundo en al menos ocho ámbitos de conocimiento

Archivo - El vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio, en el centro en la imagen de la presentación de 'UGR en Rankings', junto con el director de Secretariado de Planificación, Luis Doñ - UGR - Archivo

GRANADA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada se sitúa entre las 150 mejores universidades del mundo en al menos ocho ámbitos de conocimiento. Esta información sobre el posicionamiento de la institución académica en 34 rankings nacionales e internacionales está accesible a través del portal web 'UGR en Rankings'.

En una entrevista con Europa Press, el director de Secretariado de Planificación Estratégica de la Universidad de Granada (UGR) y responsable de este portal, Luis Doña Toledo, ha señalado que se ha dado cumplimiento así a uno de los objetivos trazados en el Plan Estratégico UGR 2031 con la ayuda de una iniciativa que a modo de observatorio sirve a la sociedad en general pero también a instituciones y grupos de investigación a la hora de plantear sus proyectos y sus marcos de financiación.

Luis Doña Toledo ha recordado el trabajo prospectivo de un año antes de que el portal 'UGR en Rankings' se presentara el pasado noviembre, una labor que ha sido la base para que hoy la iniciativa tenga "una acogida positiva" por el "respaldo" que supone para investigadores y para "el propio sistema" tanto a nivel de Junta de Andalucía como estatal "a la hora de discutir financiación" para proyectos.

Hoy en día es vital para las instituciones de educación superior disponer de sistemas integrados de información institucional ágiles y actualizados que permitan la toma de decisiones basada en evidencias, favorezcan la planificación estratégica y faciliten la evaluación continua de su desempeño.

Como ya señaló la UGR en su día en nota de prensa, contar con herramientas que sinteticen y ordenen la información procedente de estos rankings resulta relevante no solo para conocer la posición relativa de la institución, sino también para interpretar su evolución en el tiempo, detectar fortalezas y áreas de mejora, y orientar las políticas universitarias hacia objetivos precisos y medibles.

El portal permite "visualizar y comparar en un único espacio web la posición y la evolución de la institución a lo largo del tiempo en los diferentes rankings, comparando su situación relativa a nivel internacional, nacional y andaluz". Esta iniciativa responde al mandato incluido en el Plan Estratégico UGR 2031 de "avanzar hacia un modelo de gobernanza inteligente, basado en la gestión ágil y transparente y orientado a la cultura de evaluación en la gestión y rendición de cuentas a la sociedad".

De este modo, el análisis riguroso de la presencia de la UGR en las distintas clasificaciones se convierte en una palanca para orientar decisiones estratégicas y avanzar hacia un proceso continuo de mejora institucional.

El nuevo portal ofrece una visión integrada del desempeño de la UGR en las principales clasificaciones internacionales de carácter global, como las Academic Ranking of World Universities (Shanghái), Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, CWUR, URAP, NTU o Leiden, así como en las nacionales de referencia, entre ellos las Ranking CYD, U-Ranking o El Mundo.

Asimismo, el portal incorpora información relativa a clasificaciones especializadas que evalúan dimensiones concretas de la actividad universitaria. Entre ellos se incluyen aquellos centrados en sostenibilidad institucional, como GreenMetric y QS Sustainability; en el desempeño frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el THE Impact Ranking; en innovación y orientación al impacto, como WURI; y en transparencia y buen gobierno, como Dyntra o Fundación Haz.

DOCENCIA O IMPACTO INTERNACIONAL

Son clasificaciones de las denominadas sintéticas, en tanto dan una posición global de cada universidad, que aportan información contrastada y especializada sobre parámetros en relación con la investigación pero también con la docencia o el impacto internacional, ha detallado a Europa Press Luis Doña Toledo.

El director de Secretariado de Planificación de la UGR ha señalado que el equipo de 'UGR en Rankings' introduce la información de una clasificación sobre la marcha y una vez se publica, y que se puede consultar por tanto "en el mismo día".

La web de 'UGR en Rankings' es "novedosa, clara y muy accesible" con "gráficos con los que interactuar" que permiten dilucidar la evolución de las clasificaciones y de cada universidad en las mismas, las "tendencias".

Se quiso con su lanzamiento promover una web "diferente de lo que hubiera hasta el momento" y que además pusiera de manifiesto que la UGR juega en "primera división en las ligas universitarias" y liderando en el ámbito andaluz.

Se trata de convertir" esta información pública, que es "compleja, en clara y accesible" de tal modo que se pueda también "rastrear fácilmente la buena posición en la mayoría de los rankings" de la UGR, en un "ejercicio de transparencia".

ABIERTO A LA CIUDADANÍA

De este modo, por ejemplo, en el ranking de Shangai no se dispone de gráficos para conocer el detalle andaluz o nacional en el mismo y "en esta web sí se puede hacer", lo que permite a los usuarios "comparar con años y por áreas", ha señalado Doña Toledo, quien ha resaltado también la importancia de que "cualquier ciudadano lo pueda visitar".

Así las cosas, en los tres primeros meses desde su lanzamiento, la analítica de la web da unos resultados positivos. A nivel interno, "se ha avanzado en facilitar el acceso inmediato cada vez que aparece un ranking", con un "incremento de visitas importantes" en cada ocasión, incluyendo de medios de comunicación y de muchos investigadores, que "utilizan esa información en los rankings para respaldar su proyectos de su investigación" para nuevos programas de financiación o estancias en otras universidades.

En resumen, ha destacado el responsable de 'UGR en Rankings', esta plataforma "sirve mucho para la toma de decisiones" y para el respaldo de "decisiones estratégicas" y por ello el objetivo es "mejorar continuamente la página web" con "un rastreo de diferentes rankings que no estén incluidos" y la realización de "informes personalizados" de cada clasificación para que pueda disponerse de una "mayor información cualitativa".