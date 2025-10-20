La Universidad de Granada advierte que no hay autorizado ningún acto de Vito Quiles para el miércoles en Derecho

Archivo - Vito Quiles, a su salida del Juzgado de Instrucción de Sevilla en imagen de archivo tras declarar como investigado por unas presuntas injurias - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha negado que tenga constancia o autorización para el acto de la gira 'España combativa' de Vito Quiles en el campus. El periodista ha apuntado en redes sociales a la celebración de este evento para el próximo miércoles, 22 de octubre.

En términos similares a los que planteaba la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a finales de la semana pasada, la UGR, en un comunicado, ha explicado este lunes que, ante la difusión en redes sociales del acto anunciado bajo el lema de 'España combativa' en la Facultad de Derecho granadina, en el centro de Granada, no le consta ninguna solicitud cursada "por la vía oficial" prevista en su normativa interna para la utilización de espacios universitarios.

"En consecuencia, dicho acto no está autorizado", han especificado desde la UGR, que ha agregado que "tiene el deber de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica, principios que estarían comprometidos por el desarrollo de esta actividad "tal y como se pudo observar la pasada semana" en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

"La UGR es un espacio de convivencia, respeto y diálogo, donde la libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico que nos define como institución pública de educación superior", han añadido desde la institución académica granadina.

ACTO NO REALIZADO EN LA UAB

Sobre este asunto, la UAB criticaba el pasado jueves la "instrumentalización" de su campus por parte de Vito Quiles al considerar que había impedido la normal realización de las actividades que estaban previstas y autorizadas.

En un comunicado, la UAB lamentó la "irresponsabilidad" de Quiles por convocar a personas ajenas a la comunidad universitaria a un acto en la Plaza Cívica de esta universidad pese a saber que no tenía autorización para hacerlo.

Y es que, según la UAB, se había comunicado por escrito a Quiles que no había solicitado la posibilidad de hacer esta actividad y que, en consecuencia, no la podía realizar sin la autorización respectiva.

Pese a todo, explicaron que Quiles llegó a las 11,15 horas al aparcamiento del Rectorado acompañado por diversas personas, entre ella su propio personal de seguridad. Tras ello, el equipo de gobierno de la UAB le recordó que no tenía permiso para hacer la actividad, por lo que no le permitieron salir del aparcamiento y le invitaron a irse.

PRESENCIA POLICIAL EN EL CAMPUS

Ante la negativa de Quiles de irse, la universidad requirió la presencia policial que, tras "un largo e intenso proceso de negociación", le indicó reiteradamente que debía abandonar el campus para evitar generar un problema de orden público, y finalmente lo hizo después de las 13,00 horas.

En paralelo, en la Plaza Cívica de la UAB se concentraron estudiantes contrarios a la presencia de Quiles así como personas convocadas por el activista, lo que provocó la intervención de los Mossos d'Esquadra.