La Universidad de Granada anula un ejercicio de las oposiciones para auxiliar administrativo tras la reclamación

Publicado 12/03/2019 17:50:09 CET

GRANADA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en la escala auxiliar administrativa de la Universidad de Granada, por el sistema de acceso libre, ha acordado este martes anular el segundo ejercicio de este proceso selectivo, tras la reclamación de un grupo de opositores por posibles irregularidades en el examen.

Se trata de la prueba realizada el 9 de marzo, que se volverá a realizar el día 31, tras recabarse información, según el acuerdo, consultado por Europa Press, sobre un ejercicio de informática en un aula, en el que se pudo producir "una vulneración del principio de igualdad respecto a las condiciones" en las que se realizó el mismo en las restantes aulas.

"Durante la realización de la prueba, el personal encargado de la vigilancia del examen trasladó información a los opositores que realizaban su ejercicio en el Aula 3 de Informática" de la Facultad de Medicina "sobre la equivalencia de dos fórmulas de la hoja de cálculo Excel relacionadas con sendas cuestiones del citado ejercicio", ha agregado el tribunal, que se ha reunido este martes.

Un grupo de opositores había exigido previamente la anulación total y la repetición del examen de informática de las pruebas para el cuerpo de auxiliares administrativos de la Universidad de Granada, pues podría haber vulnerado "el principio de igualdad de acceso al empleo público".

En una reclamación ante la rectora, Pilar Aranda, sobre la realización de este segundo ejercicio de dicha oposición, los aspirantes, quienes no descartaron denunciar el caso ante los tribunales, señalaron que, al comienzo del examen, se percataron de que la versión de Excel no estaba actualizada con el parche SP2 con el que se habían formado en las academias durante años y, por lo tanto, "las fórmulas de dicho programa no funcionaban".