La Universidad de Granada negocia su nuevo reglamento de personal, que contempla la jornada de cuatro días

El rector de la UGR, Pedro Mercado, a la izquierda en la imagen junto con su gerente, Miguel Ángel Guardia - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) mantiene abierta la negociación del nuevo reglamento para su Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), en el que se incluyen las modalidades de jornada flexible, siendo una de ellas la de cuatro días a la semana.

Así lo han indicado desde la UGR a preguntas de Europa Press acerca de la jornada laboral de cuatro días en esta institución académica andaluza, la cual está pendiente, en referencia a esta propuesta de la que informa este martes el diario Ideal, de la negociación y la aprobación del citado reglamento. "Si la negociación y su aprobación culminan satisfactoriamente, creemos que a lo largo del 2026 será una realidad su implantación", han precisado estas mismas fuentes universitarias.

Por otro lado, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el programa electoral del equipo de gobierno de la UGR, que dirige el rector, Pedro Mercado, se aprobó en diciembre de 2024 el reglamento que regula la modalidad de prestación del servicio a distancia para el PTGAS con el objetivo de "avanzar hacia la autonomía y la flexibilización en la gestión, adaptando la organización del trabajo a modalidades más flexibles, respetando la viabilidad operativa y la calidad del servicio público".

A lo largo del año 2025 se ha ido implantando en 87 unidades de la UGR, estando involucradas todas las escuelas y facultades, entre otros órganos y servicios. El teletrabajo se ha autorizado para aquellos puestos cuyo contenido competencial puede desarrollarse plenamente a distancia y no están vinculados al mantenimiento de edificios, instalaciones o infraestructuras, ni requieren contacto presencial y directo con el público o con otras personas, han detallado desde la institución académica.

Para poder teletrabajar se deben cumplir una serie de requisitos ligados al puesto y otros que deben cumplir la persona interesada, entre los que se encuentra la superación de un curso de acreditación específico para el teletrabajo, una formación que han recibido ya más de 1.200 empleados del PTGAS. Como apoyo existe una web específica con la información y los servicios necesarios para el teletrabajo en la UGR.

Aunque 638 personas solicitaron adherirse a algún programa de teletrabajo, desde el 1 de septiembre que comenzó a implementarse la medida, han sido 422 personas las que han teletrabajado. Cada persona autorizada puede teletrabajar solo un día a la semana y deberá cumplir las condiciones y objetivos específicos establecidos al respecto.