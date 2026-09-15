La Universidad de Granada pide al Ministerio que se refuerce la seguridad en los accesos al Campus de Ceuta

La Universidad de Granada ha presentado al Ministerio las medidas incluidas en su Plan de Contingencia, que contempla el refuerzo de la seguridad, adaptaciones docentes y horarios y medidas de bienestar y apoyo psicológico - UGR

CEUTA/GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha trasladado este lunes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la necesidad de reforzar la seguridad en los accesos al Campus de Ceuta ante el inicio del curso académico universitario 2026-2027 y en el marco de crisis migratorio que sufre la ciudad autónoma.

Así lo ha pedido el rector de la UGR, Pedro Mercado, que se ha reunido este martes en Ceuta con el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. En el encuentro también han participado el vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio, y el secretario general de Universidades, Francisco García.

Durante la reunión, la Universidad de Granada ha trasladado a los representantes del Ministerio su preocupación por las condiciones de seguridad ante el inicio del curso académico y, en particular, por la necesidad de reforzar la vigilancia en los itinerarios y accesos al Campus Universitario de Ceuta.

La UGR ha informado también al Ministerio de las medidas ya adoptadas en el marco del Plan de Contingencia Institucional ante la crisis en Ceuta. Entre ellas, y según señala la institución acadénmica en un comunicado, destaca el refuerzo de la seguridad en el interior del Campus con cuatro vigilantes adicionales respecto a la dotación ordinaria, así como la necesidad de complementar este dispositivo con una mayor presencia y vigilancia en las vías de acceso a las instalaciones universitarias.

Además, la UGR ha presentado al Ministerio las medidas de adaptación de horarios y modalidades de docencia previstas para facilitar el desarrollo de la actividad académica en las actuales circunstancias, manteniendo como criterio general la prioridad de la presencialidad y habilitando mecanismos de flexibilización horaria. "Estas medidas han sido valoradas positivamente por los representantes del Ministerio", señalan desde la UGR.

Del mismo modo, se ha expuesto el refuerzo de las actuaciones de apoyo psicológico dirigidas a la comunidad universitaria, que incluyen atención inmediata, grupos de soporte emocional, formación específica para el personal y mecanismos de derivación a atención especializada. "Estas medidas han sido especialmente valoradas por las autoridades ministeriales", apostillan desde la Universidad de Granada.

La UGR también señala que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha manifestado su compromiso con el Campus de Ceuta y ha trasladado su disposición a apoyar el coste derivado de las medidas extraordinarias y de emergencia adoptadas por la Universidad de Granada para garantizar el adecuado desarrollo del curso académico.

"Asimismo, --el Ministerio-- ha manifestado el apoyo del Estado a la Universidad de Granada y el compromiso con una oferta universitaria de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial en Ceuta", expresan desde la Universidad de Granada en el comunicado, que concluye con una referencia a que en el encuentro se ha insistido en la importancia de mantener una coordinación estrecha entre UGR, Ministerio y autoridades competentes de la ciudad autónoma y la Junta de Andalucía para preservar la continuidad de la actividad académica.