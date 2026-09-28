Universidad de Granada pide verificar el Grado de Materiales vinculado al IFMIF-DONES para instaurarlo en 2027-2028

Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada. A 28 de septiembre de 2026. - UGR

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha aprobado la propuesta de verificación del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales y de Materiales vinculado al IFMIF-DONES con la intención de instaurarlo el próximo curso 2027-2028 en su oferta académica.

El grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales es una titulación concebida para formar profesionales especializados en ámbitos estratégicos vinculados al desarrollo de IFMIF-Dones, la futura instalación científica internacional ubicada en Escúzar (Granada), que servirá para probar y calificar los materiales que se usarán en los futuros reactores comerciales de energía de fusión nuclear.

El proceso de verificación de este grado fue revisado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) que propuso una serie de modificaciones en el plan de estudios. Esas modificaciones han sido incorporados por la UGR en esta nueva propuesta, de forma que el plan de estudios volverá a ser evaluado por ACCUA. La aprobación del Consejo de Gobierno de este lunes es un primer paso obligado para ese trámite que pretende concluir con la instauración del Grado en el próximo curso 2027-2028.

Además de la referida verificación del nuevo Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales y de Materiales, la UGR también ha aprobado en esta jornada las propuestas de modificación sustancial de los planes de estudio de los actuales Grados en Turismo y en Administración y Dirección de Empresas (ADE), que también quedarán pendientes de la evaluación de la ACCUA.