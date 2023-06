La Universidad de Jaén abre el viernes la preinscripción de su oferta de 55 másteres oficiales para el próximo curso

JAÉN, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) abrirá el 23 de junio el plazo de preinscripción de su oferta de másteres oficiales del curso 2023-2024. Con el lema de campaña 'Mi mejor opción', incluye 55, de los que ocho son dobles titulaciones y siete permiten también obtener un título internacional.

Junto a los másteres oficiales, cuyo número de plazas asciende a 1.637, ofrece 21 programas de doctorado, para los que se pone a disposición 237 plazas, según ha informado este lunes la institución académica.

La preinscripción en los másteres se mantendrá abierta hasta el 5 de julio. Para los estudiantes que no pudieran formalizar la matrícula, se abrirá una última preinscripción entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre en aquellos títulos en donde queden plazas libres.

Por su parte, la preinscripción en los programas de doctorado está abierta durante todo el año, con tres periodos de matrícula: octubre, febrero y junio. La duración de estos estudios es de entre tres y cinco años a tiempo completo y de entre cinco y ocho años a tiempo parcial.

La UJA ha detallado que de los 55 másteres oficiales que oferta para el próximo curso, ocho son dobles titulaciones y siete permiten también obtener un título internacional. Además, cuatro son virtuales y 15 tienen un carácter semipresencial.

Estos estudios se encuentran distribuidos en todas las ramas del conocimiento: Ciencias (ocho), Ciencias de la Salud (siete), Arte y Humanidades (nueve), Ingeniería y Arquitectura (15) y Ciencias Sociales y Jurídicas (16).

Con respecto al coste de matrícula de máster, aún no se ha publicado el decreto de la Junta de Andalucía que regula los precios públicos de las tasas universitarias. Este decreto será publicado en julio, según ha añadido la Universidad jiennense.

Conforme a este texto, aún no definitivo, la intención es mantener los precios públicos en la misma cuantía que el curso anterior, así como la reducción del coste de matrícula en un 99 por ciento para el alumnado que haya cursado sus estudios de grado en Andalucía y haya aprobado sus asignaturas en primera matrícula.

Este año, la UJA cuenta con un grupo de másteres, la mayoría de ellos conducentes a profesión regulada, que tienen más de 60 créditos. Así, los de Abogacía y Procura, Psicología general sanitaria, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería informática, Ingeniería de Minas e Ingeniería Mecatrónica tienen 90 créditos y se cursan en año y medio, mientras que el Máster en Ingeniería Industrial tiene 120 créditos, y se cursa en dos años.

Las principales novedades para el curso 2023-2024 es la implantación de dos nuevos: el Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura y el Máster Interuniversitario en Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Ambos están pendientes del informe final de la Agencia Evaluadora. Además, se ofertará el Máster Universitario en Abogacía y Procura, que sustituye, debido a cambios legislativos a nivel nacional, al anterior Máster en Abogacía.

Los másteres en Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Industrial y en Ingeniería Informática están acreditados por parte de la European Network for the Accreditation of Engineering Education (Enaee) y la European Quality Assurance Network for Informatics Education (Eqanie), a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con los prestigiosos sellos internacionales de calidad EUR-ACE (ingeniería) y Euro-Inf (informática).