La Universidad de Jaén acogerá en septiembre las Jornadas Nacionales de Movilidad Erasmus+

Archivo - Alumnado extranjero en el Aula Magna, durante la celebración del Día Internacional de la UJA - UJA - Archivo

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se convertirá en el epicentro del debate nacional sobre movilidad académica internacional al acoger, del 29 de septiembre al 1 de octubre, las Jornadas Nacionales de Movilidad Erasmus+ de Educación Superior. El encuentro, organizado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), reunirá a más de 330 profesionales inscritos de todo el país.

En concreto, la cita congregará a equipos de vicerrectorados y servicios de relaciones internacionales de universidades españolas, así como a representantes de escuelas de arte, diseño, artes escénicas y centros de formación profesional superior, según ha informado la institución académica en una nota.

Durante las tres jornadas de trabajo, se abordarán de manera transversal y estratégica los aspectos fundamentales de las convocatorias Erasmus+ de movilidad de estudiantes y personal de Educación Superior.

Especialmente, se analizarán aquellas financiadas con fondos de política interior (KA131) y de política exterior (KA171). El programa incluirá la presentación de los resultados de la convocatoria de 2026, paneles de buenas prácticas, debates especializados y la exposición de las últimas novedades sobre el futuro programa marco Erasmus+ para el periodo 2028-2034.

Asimismo, el evento dispondrá de un espacio para la exposición de casos de éxito. En este marco, el equipo del Vicerrectorado de Internacionalización y del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UJA compartirá sus buenas prácticas en la gestión de proyectos de movilidad internacional a través de la acción clave KA171 con socios de fuera de Europa.

Se trata de una acción en la que la institución jiennense mantiene una posición de liderazgo nacional, situándose de forma consistente entre las cinco primeras instituciones con más fondos captados desde la creación de este programa.

El vicerrector de Internacionalización de la UJA, José Ignacio Jiménez González, ha destacado que la elección de la UJA como anfitriona por parte del Sepie "reconoce el papel de nuestra universidad como una institución global y un referente en movilidad internacional".

Como muestra de ello, ha señalado los recientes resultados en la acción clave Erasmus KA171 de movilidad internacional con países no asociados al programa (fuera de la Unión Europea), donde la UJA se ha posicionado como la segunda institución española con mayor financiación obtenida, de un total de 143 solicitantes.

Con la celebración de estas jornadas nacionales se pone de manifiesto el perfil abierto y diverso de la institución jiennense, que recibe anualmente a más de 1.100 estudiantes de los cinco continentes a través de distintos programas de movilidad y modalidades de estancias de estudios de larga y corta duración. A ello se suma la visita de más de 300 académicos y personal técnico de instituciones socias.

Estas cifras presentan una proyección creciente, impulsada en parte por la coordinación desde la UJA de la Alianza de Universidades Europeas, NEOLAiA, la cual está transformando el alcance y el impacto de los procesos de movilidad con socios europeos en la institución jiennense.