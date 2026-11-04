La Universidad de Jaén analiza en un seminario el papel de los archivos militares y la huella de España en África

Imagen del seminario - UJA

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido la celebración del III Seminario de Cultura de Defensa, un encuentro académico e institucional que, bajo el título 'El Instituto de Historia y Cultura Militar y sus Archivos Históricos al servicio de una Historia en común. La huella de España en África', se ha centrado en analizar el papel de los archivos militares y la memoria compartida.

El evento, que ha congregado a investigadores, profesionales de la archivística y mandos del Ejército, ha sido organizado por el grupo de investigación HUM155 'Laboratorio de Experimentación Espacial (LabE2)' y el Área de Historia Moderna de la UJA. Asimismo, ha contado con la financiación de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

La inauguración del seminario ha corrido a cargo del director de Secretariado de Desarrollo Territorial de la UJA, Juan Antonio Parrilla; el subdirector de Patrimonio Histórico Cultural, el general de Brigada Javier Mur; y el director del Archivo Intermedio Militar de Ceuta, el coronel Rafael Pasamar.

También han intervenido el embajador de la Marca Ejército en la provincia de Jaén, Alfonso Rojas; y el catedrático de Historia Moderna de la UJA, José Miguel Delgado.

Durante la apertura, las autoridades académicas y militares han coincidido en destacar la relevancia de la colaboración interinstitucional para garantizar la conservación y la divulgación del patrimonio documental histórico español.

La jornada formativa ha comenzado con una sesión introductoria dedicada al Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra, impartida por el director del Archivo General Militar de Madrid, el coronel Eduardo Gutiérrez, y por la directora técnica de archivos del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), Montserrat Pedraza, quienes han profundizado en el valor de los fondos documentales vinculados a los territorios africanos.

Por su parte, el director técnico del Archivo General Militar de Guadalajara, Andrés Martín, ha expuesto la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento archivístico actual, mientras que el subteniente Rafael De la Torre ha analizado los fondos cartográficos militares del Protectorado español.

En el bloque central del programa, los coroneles Francisco José Molina y Rafael Pasamar han abordado el funcionamiento y la gestión de los Archivos Intermedios Militares, deteniéndose de manera particular en la singularidad de los fondos documentales custodiados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por último, la vertiente historiográfica ha contado con las aportaciones del catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, David García, quien ha disertado sobre la documentación de las Fuerzas Armadas de los Austrias en el Archivo General de Simancas. Además, el catedrático José Miguel Delgado ha analizado la cartografía antigua del Estrecho de Gibraltar, en una mesa que ha estado moderada por el investigador posdoctoral Francisco Javier Illana.