La Universidad de Jaén celebra el 25 de abril su Fiesta del Libro

JAÉN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celebra el próximo martes, 25 de abril, la Fiesta del Libro en el Campus Las Lagunillas, un evento en el que se rendirá homenaje al artista Pablo Picasso, haciendo entrega de un facsímil 'Picasso, 1973-2023, Cesáreo Rodríguez Aguilera'.

Comenzará la jornada en la zona donde se ubicarán las casetas de diferentes editoriales, en el pasillo central del Campus Las Lagunillas, a las 11 horas, momento en el que se iniciará el programa especial de Uniradio Jaén 103.9 FM, según ha trasladado la UJA en un comunicado.

En dicho programa se realizarán varias entrevistas a autores, que presentarán sus publicaciones, editadas por UJA Editorial, como son Mercedes Simal López por 'Efímero y virtual: Rescates digitales de artefactos provisionales'; Juan Antonio Parrilla González por 'Spanish Financial System: Theory and Practical Approach'; Alejandro Jiménez Serrano por 'A Decade of Excavations in Qubbet el-Hawa: The Results of the University of Jaén: Catalogue of the Exhibition'; Alfonso Parras Martín y Arturo GarcíaSanz (Editores) por 'Nuevos retos del derecho agrario en una economía y mercados digitalizados'; Vicente Salvatierra Cuenca por 'La Casa Grande de los Villares (Jaén). Historia de un edificio a través de la arqueología de la arquitectura'; Francisco Guerrero por 'Análisis, conservación y restauración de ecosistemas'; Matías Reolid Pérez por 'Insectos. Pequeños colosos de la evolución', y Francisco José Esteban Ruiz por 'Jaikus con J de Julia'.

A las 17,30 horas, tendrá lugar Lecturas dramatizadas, a cargo del alumnado del Programa Universitario de Mayores, y a las 20,30 horas, se inaugurará la exposición libro de artista: interpretaciones del poema 'Ojalá no hubiera devorado', de Yolanda Ortiz Padilla, en la Sala de Exposiciones de la Antigua Escuela de Magisterio.