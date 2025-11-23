La Universidad de Jaén celebra este jueves el acto de investigura de Thomas C. Südhof como Doctor Honoris Causa

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celebrará el próximo jueves, 27 de noviembre, la solemne investidura del investigador Thomas C. Südhof, Premio Nobel de Medicina 2013, como Doctor Honoris Causa. Será a las 12,00 horas, en el Aula Magna del edificio C1 del Campus Las Lagunillas.

Según ha emitido la institución académica en una nota, el Claustro de la UJA aprobó el pasado mes de julio su nombramiento a propuesta del Departamento de Biología Experimental, siendo el primer Premio Nobel que ingresará en el claustro de doctores de la UJA.

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén ha considerado que "se trata de un hecho histórico, un hecho sin precedentes que pone de manifiesto la potencialidad y el prestigio de la UJA".

En contexto, Thomas Südhof (Alemania, 1955) es un biólogo, neurólogo e investigador, actualmente en el Departamento de Fisiología Celular y Molecular y en el Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Standford (EEUU), que ha desarrollo toda su carrera científica en el estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la sinapsis neural, un proceso biológico de "especial relevancia" en el contexto de la biología celular, no solo desde el mecanismo básico de funcionamiento, sino también como causa de múltiples alteraciones neurológicas.

De esta forma, su trayectoria investigadora puede calificarse "de excelente", con más de 500 artículos publicados en las mejores revistas internacionales --Nature, Cell, Science--, con más cien ponencias invitadas en congresos internacionales tales con Keystone, Gordon conferences, entre otras muchas. Además, es miembro electo de las Academia Europea de Ciencia, de la Academia Nacional del Ciencia de EEUU, de la Academia Nacional de Medicina y de la Royal Society de Londres, entre otros. Su palmarés científico es internacionalmente reconocido con la concesión en 2013 del premio Nobel de Medicina y Fisiología, junto a James Rothman y Randy Sheckman, por sus estudios sobre el funcionamiento del tráfico en la vesícula celular.

Asimismo, la UJA ha resaltado que también es Doctor Honoris Causa por distintas universidades, tales como Kaoshsiung Medical University (Taiwan), University of Miskolc (Hungria), la Universidad de Mendoza (Argentina), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la European University (Chipre).