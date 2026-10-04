La Universidad de Jaén celebra el próximo 6 de octubre su Feria del Empleo 2026

Archivo - Feria de empleo de la UJA. Imagen de archivo. - UJA/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) celebrará el próximo martes 6 de octubre, en el edificio Activa de IFEJA, de 9,00 a 18,30 horas, la Feria del Empleo 2026, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, un espacio ya consolidado como punto de encuentro entre el estudiantado, los egresadas y las organizaciones que buscan incorporar talento a sus equipos.

En este sentido, la Feria de Empleo UJA 2026 cuenta con la colaboración de diversas entidades e instituciones del entorno socioeconómico y representa una excelente oportunidad para que estudiantes y egresados se acerquen de forma directa al tejido empresarial, participando tanto en procesos de selección activos como estableciendo contacto con profesionales de recursos humanos, para conocer de primera mano los perfiles profesionales y las competencias más demandadas actualmente, ha explicado la UJA en una nota.

Durante la jornada podrán visitarse los espacios expositivos de las empresas e instituciones participantes, generando un entorno propicio para el intercambio de información, el establecimiento de contactos profesionales y el impulso de la empleabilidad de la comunidad universitaria. Por este motivo, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se anima a toda la comunidad universitaria y colectivo Alumni UJA,*a participar en esta iniciativa. La feria, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la UJA, cuenta además con la colaboración de la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén a través del Imefe y la Junta de Andalucía.