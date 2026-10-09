La Universidad de Jaén establece "puentes estables" con universidades de EEUU con un convenio con la Comisión Fulbright

Firma del convenio entre la Universidad de Jaén y la Comisión Fulbright. - UJA

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) podrá "tender puentes estables con el sistema universitario de Estados Unidos" gracias al convenio de colaboración con la Comisión Fulbright.

El rector, Nicolás Ruiz, y la consejera de la Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en España, Michelle Riebeling, copresidenta de la citada comisión, han firmado este acuerdo, que supone "un paso más en la estrategia de internacionalización" de la institución jiennense.

Ruiz ha puesto de relieve que el hecho de que "una universidad sea seleccionada por la Comisión Fulbright como sede de acogida homologada refuerza su marca institucional y prestigio internacional", según ha informado este viernes la UJA.

Con la firma de este convenio en el marco del programa Fulbright --reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional--, que tiene una rigurosa y exigente selección de candidatos, se articula la acogida en los campus de la UJA de profesorado e investigadores estadounidenses beneficiarios de estas becas, con una previsión inicial de dos profesores por curso.

"Su incorporación nos permitirá mejorar la calidad de la docencia en inglés, reforzar líneas de investigación conjuntas y estrechar lazos con instituciones norteamericanas de primer nivel", ha señalado el rector.

Además, la colaboración "fluida" con la Comisión Fulbright facilita que, a medio plazo, se exploren vías de retorno, como estancias postdoctorales y becas de posgrado para el profesorado y alumnado de la UJA en centros de EEUU.

"Este tipo de convenios son importantes por el llamado efecto semilla. Es decir, la estancia de un profesor o investigador de Estados Unidos es un potente catalizador para crear grupos mixtos de investigación, proyectos internacionales conjuntos y publicaciones con coautoría", ha declarado Ruiz, que ha agradecido a la Comisión Fulbright y a la Embajada estadounidense en España su confianza en la UJA.

Por su parte, Riebeling ha asegurado que, en su rol como copresidenta de la Comisión Fulbright, "siempre es una alegría poder firmar un convenio con universidades en España para poder reforzar las actividades" que tienen y "el intercambio" que existe entre ambos países.

"Es un gran placer estar aquí en Jaén y poder firmar este convenio que va a permitir a investigadores estadounidenses la oportunidad de venir a la Universidad de Jaén, reforzando los vínculos que la UJA tiene con los Estados Unidos y sus universidades. Espero que sea una semilla que dé más frutos, más intercambios entre Jaén y los Estados Unidos y España y los estadounidenses en general", ha manifestado.

Junto al rector y la consejera de la Diplomacia Pública de la Embajada estadounidense, también han estado presentes en la firma del convenio el vicerrector de Internacionalización de la UJA, José Ignacio Jiménez, y el director de la Comisión Fulbright España, Alberto López.