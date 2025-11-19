La Universidad de Jaén impulsa dos iniciativas de emprendimiento en ciberseguridad e innovación abierta

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén acoge durante esta semana la celebración de la 2ª edición de Ciber-Shube y CiberOlé Jaén, dos iniciativas que sitúan a Jaén como punto de encuentro estratégico donde líderes del sector, startups, inversores y académicos convergen para impulsar la industria nacional de la ciberseguridad y materias transversales. Se busca así crear sinergias y oportunidades de negocio.

En la inauguración de Ciber-Shube, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Mª Teresa Pérez, ha indicado que se trata de un evento que representa "una apuesta ganadora y consolidada que contribuye a convertir a la UJA y a Jaén en un epicentro del debate, el talento y la innovación en un sector tan absolutamente crítico como es la ciberseguridad".

Pérez, que ha resaltado que ambas iniciativas pretenden avanzar en la conformación de un potente ecosistema nacional del emprendimiento, que "debe ser uno de los pilares en los que se asiente el futuro de nuestra sociedad".

Asimismo, se ha referido a uno de los objetivos de la institución como universidad pública, como es retener el talento formado en la UJA, "que pueda desarrollar su carrera profesional en su tierra, en la provincia de Jaén para que el conocimiento y la ciencia que generamos cada día en las aulas y laboratorios salte los muros de la universidad, riegue el tejido productivo y se convierta en progreso socialmente útil".

En este sentido, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad ha indicado que Ciber Shube y CiberOlé consiguen que "la idea brillante encuentre financiación, que las startups conecten con la gran empresa". "Nuestro objetivo ha evolucionado. Ya no solo formamos profesionales cualificados, sino que aspiramos a formar creadores, líderes, agentes de cambio", ha dicho Pérez.

Sobre Ciber-Shube y CIber-Ciber-Shube, que se celebra este miércoles, se define como un proyecto de ámbito transnacional y un Hub internacional de innovación abierta y emprendimiento tecnológico de España en el ámbito de la ciberseguridad. Su misión es impulsar reformas que contribuyan a acelerar la recuperación económica y social de España.

Este proyecto se apoya en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la agenda España Digital 2026, y se estructura en cinco ejes transversales: Creación de Empleo, Transición Ecológica, Cohesión Social y Territorial, Digitalización e Igualdad de Género.

Por su parte, Ciber-Olé es una iniciativa que se enmarca en el Programa de Impulso a la Industria de la Ciberseguridad Nacional de Incibe Emprende, desarrollada por la Universidad de Salamanca. Su objetivo principal es promocionar iniciativas emprendedoras en ciberseguridad y fortalecer el ecosistema mediante la interacción y el intercambio de conocimientos. Ciber OLÉ Jaén 2025 arrancó el 18 de noviembre y culmina este jueves con un Hackathón de Emprendimiento de 60 horas, charlas de especialistas y amplias oportunidades de networking.