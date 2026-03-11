La Universidad de Jaén lamenta la muerte de Berges, "arquitecto visionario que supo proteger la historia de la ciudad"

Archivo - Imagen de archivo de Luis Berges en un acto en la Universidad de Jaén. - UJA - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha lamentado el fallecimiento de Luis Berges Roldán, al que ha calificado como "un arquitecto visionario que supo proteger y poner en valor la historia" de la ciudad.

Así lo ha indicado este miércoles en un comunicado, en el que ha puesto de relieve que su figura "trasciende la arquitectura para situarse como un pilar fundamental de la cultura jiennense".

"La UJA honra la memoria de un hombre cuya excelencia profesional y compromiso con nuestras raíces han dejado una huella imborrable en el corazón de esta institución, que lo distinguió con el Natural de Jaén en 2014, y de toda la provincia", ha dicho.

Igualmente, el rector ha considerado que "su legado de rigor y sensibilidad seguirá siendo un referente para las futuras generaciones" de la Universidad de Jaén.

Luis Berges Roldán (Jaén, 1925-2026), ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan la Medalla de Honor Europa Nostra en 1985 por la recuperación del Palacio de Villardompardo y de los Baños Árabes de Jaén, así como la Medalla de Oro de la ciudad y el título de Hijo Predilecto de Jaén (2025).

En 2014, la UJA lo reconoció con el Proyecto Natural de Jaén por su trayectoria en el campo de la arquitectura y también de la plástica dibujística, por el que, además, publicó la obra 'Luis Berges Roldán. Arquitecto'.

En este sentido, también en su calidad de pintor y dibujante otras obras editadas por la UJA han sido 'El hospital de San Juan de Dios de Jaén. Arquitectura y tiempo' (1489-1995), 'Caserías de Jaén. Arquitectura del olivar' (1997), 'Arquitecto Berges, 1981-1939' (2006) y 'Dibujando en Baeza' (2008).