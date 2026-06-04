La Universidad de Jaén presenta una oferta de posgrado con 62 másteres oficiales y 23 programas de doctorado

Presentación de la oferta de posgrado. - UJA

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha presentado este jueves la oferta de posgrado para el próximo curso 2026-2027, que incluye 62 másteres oficiales y 23 programas de doctorado.

El rector, Nicolás Ruiz, que ha dado a conocer esta oferta y la nueva campaña institucional que la acompaña, ha aludido al posgrado como "la decisión determinante que acerca al estudiante al perfil profesional e investigador que realmente le ilusiona y motiva".

De ahí el lema escogido en esta ocasión, 'Hoy decides quién serás mañana', que, en su opinión, "define a la perfección nuestro espíritu, reforzando la imagen de una universidad moderna, diversa y profundamente arraigada en el territorio".

"Creemos firmemente que quienes nos eligen no llegan con la mente en blanco, sino impulsados por el orgullo de pertenecer a una institución de prestigio. Por eso, en la UJA no imponemos un molde; al contrario, ofrecemos el espacio, el profesorado y las herramientas necesarias para que sus decisiones maduren y se expandan", ha dicho Ruiz, que ha estado acompañado, entre otros, por la Vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel.

En este sentido, ha recalcado que el compromiso de la UJA es transformar vocaciones y aspiraciones en realidades profesionales con impacto social, garantizando salidas laborales atractivas, investigación de vanguardia y una vibrante vida universitaria en un entorno seguro, diverso e inclusivo.

Por este motivo, esta campaña se asienta sobre tres pilares: priorizar la integración rápida del egresado en puestos de alta cualificación, acordes a la formación recibida; ofrecer una formación especializada, actual y conectada con entornos reales, que garantiza competencias transversales muy valoradas por el mercado global, y actuar como un catalizador de progreso que devuelva talento, transparencia y capacitación a la sociedad.

Además, el rector ha hablado del último informe de inserción laboral publicado, que indica que la tasa media de inserción laboral de la UJA se ha elevado, de forma histórica, hasta el 62,76 por ciento, lo que supone un incremento del 3,52 por ciento respecto a la del año anterior. Así mismo, la tasa de paro registrada entre sus titulados ha descendido un 2,49 por ciento.

"No se trata de una casualidad; es una tendencia que vemos como se consolida, año tras año", ha apuntado. Por otra parte, se asienta el siguiente comportamiento: conforme el conocimiento sube, las barreras caen", ha comentado.

Al hilo, ha apuntado que en la Universidad de Jaén "el conocimiento funciona como un ascensor, puesto que el aumento del nivel de estudios lleva aparejado un incremento de las oportunidades de empleo".

"En los estudios de Grado, la inserción laboral ya es muy destacable. Al dar el salto a los estudios de Máster, el crecimiento de las oportunidades laborales es más que notable. Y cuando alcanzamos el Doctorado, la cifra roza el pleno empleo. Esta es precisamente una de las razones para matricularse en cualquiera de nuestros estudios de postgrado", ha afirmado.

FLEXIBILIDAD

Sobre la oferta para el curso 2026-2027, el rector ha indicado que se ofrece "una flexibilidad total", a través de una amplia variedad de programas presenciales, semipresenciales y virtuales en los campus de Jaén y Linares. Todo ello respaldado por profesorado de 1er nivel y por la oportunidad de realizar prácticas en empresas líderes.

En concreto, la UJA oferta 62 másteres oficiales (dos más que el año pasado) y 23 programas de Doctorado. "Ampliamos nuestro abanico, porque estamos empeñados en que la UJA crezca en lo que mejor sabe hacer: formar a los profesionales e investigadores del futuro", ha añadido

Como novedades, Ruiz ha nombrado el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ofertado junto a la Universidad de Córdoba (30 plazas, 15 para cada universidad), en modalidad semipresencial, que se impartirá en los Campus de Linares y de Bélmez.

"Este máster no solo habilita para el ejercicio de una profesión regulada, que es histórica y fundamental, sino que se configura como un polo de atracción de talento, ofreciendo al estudiantado una gran proyección profesional sin necesidad de marcharse lejos", ha explicado.

En segundo lugar, se ha referido al Máster en Digitalización y Gestión Agrícola, coordinado por la EPS de Linares y en el que también participa la EPS de Jaén. Se ofertan 30 plazas y se impartirá con mención dual y carácter presencial. A su juicio, "no solo es una propuesta singular en el SUPA, sino que es el injerto tecnológico que necesita nuestro sector agrícola para modernizarse".

PLAZAS Y APERTURA

En total, la UJA va a ofertar 1.842 plazas en máster, lo que supone un siete por ciento de incremento respecto al curso pasado (125 plazas más). Otros aspectos destacados de la oferta de másteres oficiales son su apertura y vocación internacional, ya que el 50 por ciento del alumnado procede de otras universidades y el 17 por ciento llega de otros países.

Además, de los 62 másteres ofertados, ocho son dobles másteres y otros siete permiten obtener un título internacional; mientras que siete son virtuales, 19 son semipresenciales y 36, presenciales. También hay un modelo dual, como los dos nuevos másteres que se incorporarán, que se estrenan con este formato, lo que garantiza una colaboración estrecha con empresas líderes y centros tecnológicos de referencia.

Otra de las cuestiones que ha destacado es el equilibrio entre disciplinas, puesto que la oferta se distribuye con equidad en todas las ramas del conocimiento. Además, en términos de calidad, los másteres en Ingeniería de Telecomunicación, Industrial e Informática cuentan con prestigiosos sellos internacionales de calidad.

En cuanto a los programas de Doctorado, Ruiz ha detallado que se ofertan 277 plazas, 38 más que el año pasado, lo que supone una subida de casi el 16 por ciento. Hay 23 programas de doctorado, de los que diez son interuniversitarios.

Esta oferta incorpora una amplia variedad de líneas de investigación en todos los ámbitos del conocimiento, siendo especialmente potente en aquellos campos relacionados con el entorno socioeconómico, como el olivar, el patrimonio, la arqueología, los nuevos materiales, la sostenibilidad, las ciencias de la salud y las TIC, entre otros.

FECHAS

Por lo que respecta a fechas clave, para los másteres oficiales el periodo de preinscripción estará abierto del 17 al 26 de junio y la matrícula se formalizará del 23 al 27 de julio. Para quienes no puedan hacerlo en esta ventana, se abrirá una segunda fase de preinscripción del 8 al 15 de septiembre en aquellos títulos donde queden plazas vacantes, con matrícula del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Para los programas de doctorado, la preinscripción permanece abierta durante todo el año, con dos periodos de matrícula: octubre y febrero.

"En definitiva, la UJA está lista para marcar el paso del mañana. Contamos con las herramientas, los centros docentes, la potencia investigadora y una potente red de alianzas para transformar el potencial de nuestro estudiando en un éxito compartido", ha apuntado Ruiz.