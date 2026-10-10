Universidad de Jaén reflexiona sobre el estilo de vida actual en una charla-coloquio impartida por Joaquín Araújo

El naturalista Joaquín Araújo, en una charla-coloquio en la Universidad de Jaén. - UJA

JAÉN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El naturalista Joaquín Araújo ha impartido en la Universidad de Jaén (UJA) la charla-coloquio '¿Es eco-lógica nuestra manera de vivir?', organizada por el Aula Verde y el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable. En el encuentro, el conferenciante, que lleva 54 años dedicando su vida al activismo ecológico y cultural, por lo que ha sido galardonado con "múltiples premios" en el ámbito de la defensa de la naturaleza, invitó al público asistente a "reflexionar sobre el estilo de vida en la actualidad".

En este sentido, la charla-coloquio supuso una "oportunidad extraordinaria" para dialogar con un "defensor de la transparencia y la belleza" que, tal y como él mismo define, "cuenta lo que le cuenta la Naturaleza para poder defenderla".

"Para la Universidad de Jaén es un auténtico privilegio acoger a una figura tan indispensable como Joaquín Araújo. Su trayectoria de más de medio siglo defendiendo nuestro entorno vital encarna los valores que queremos transmitir a nuestra comunidad", ha afirmado el director del Secretariado de Sostenibilidad, Luis Nieto Albert.

"Con conferencias como esta, la UJA reafirma su compromiso institucional de abrir sus puertas a toda la sociedad para debatir, aprender y construir juntos un modelo de vida verdaderamente responsable con nuestro planeta", ha agregado.

En contexto, la UJA ha destacado sobre la figura de Joaquín Araújo su "enorme conocimiento" y su "impacto mediático" en España. Lleva 49 temporadas consecutivas colaborando con RTVE, habiendo realizado los primeros directos sobre 'naturaleza' en la historia de la radio y la televisión del país.

A lo largo de su trayectoria, ha sido guionista y director de 340 programas de televisión, la mayoría de ellos documentales, y ha realizado alrededor de 5.700 programas de radio. Además, es un "prolífico autor" con más de 122 libros publicados como único autor, sumados a "miles de artículos en revistas, blogs y diarios".

Entre los reconocimientos recibidos destacan galardones nacionales e internacionales, como el Premio Global 500 de la ONU --el más importante del mundo en su campo--, el exclusivo 'Wilderness Writting' --con solo seis premiados a nivel global-- y el premio del BBVA a la difusión de la multiplicidad vital.