La Universidad de Jaén reúne en un diploma de postgrado a expertos internacionales en evaluación lingüística

Apertura del diploma de postgrado - UJA

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) imparte la quinta edición del Diploma de Postgrado Language Test Design and Validation (LTDV), un programa que, según la entidad, se ha consolidado como un referente internacional en el ámbito de la evaluación de lenguas.

Impulsado por el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) de la UJA, el diploma ofrece una formación especializada en áreas como el diseño de exámenes, la elaboración de constructos y especificaciones, el desarrollo de escalas de calificación y los procedimientos de validación y análisis estadístico que se derivan de todos los anteriores.

La apertura del curso ha corrido a cargo de la directora de Secretariado de Movilidad Internacional de la Universidad de Jaén, Myriam Cano, quien ha destacado la relevancia de la certificación lingüística de calidad en un contexto académico cada vez más internacionalizado. En la apertura también ha participado el subdirector del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) de la UJA y codirector del Diploma, Joaquín Cruz.

Uno de los elementos diferenciadores del programa es la participación de algunos de los nombres más reconocidos a nivel mundial en el campo de la evaluación de lenguas. Entre los ponentes se encuentra Brian North, coautor del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), considerado el principal documento de referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de idiomas en Europa.

Junto a él participan especialistas de instituciones de prestigio internacional como el Instituto Cervantes, Cambridge Assessment, Oxford University Press, Association of Language Testers in Europe (ALTE) y diversas universidades españolas con una amplia trayectoria investigadora en este ámbito.

El programa reúne además a un grupo de participantes de elevado perfil profesional y académico. Entre el alumnado se encuentran especialistas en certificación lingüística, profesorado universitario, diseñadores de exámenes y representantes de instituciones dedicadas a la evaluación y acreditación de idiomas procedentes de nueve países distintos.

Entre las instituciones que han enviado alumnado a esta edición del diploma LTDV se encuentran la OTAN, el Ministerio de Educación de Uzbekistán y diversas universidades europeas y latinoamericanas.

La combinación de profesorado internacional de primer nivel y de participantes con una amplia experiencia profesional convierte esta formación en un espacio privilegiado para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en un sector que desempeña un papel cada vez más relevante en la educación superior y en los sistemas de certificación lingüística.

Desde su puesta en marcha, el Diploma de Postgrado LTDV ha atraído a profesionales de Europa, América, Asia y Oriente Medio, reforzando la proyección internacional de la Universidad de Jaén y consolidando al CEALM como uno de los principales centros de referencia en formación especializada en evaluación lingüística.

Con esta quinta edición, la UJA reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación educativa y la internacionalización, ofreciendo una formación avanzada que responde a las necesidades de instituciones y organismos de evaluación lingüística de todo el mundo.