La Universidad de Jaén (UJA) acogió durante 2025 la defensa de 1.400 trabajos de fin de máster

Clausura del curso de postgrado 2025/2026 en la UJA - UJA

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acogió en 2025 la defensa de 1.400 trabajos de fin de máster (TFM). Así se ha puesto de manifiesto en el acto de clausura del curso de postgrado 2025/2026 donde se han reconocido los mejores trabajos de fin de máster.

En su intervención, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, se ha referido a la formación integral como seña de identidad de la UJA, motivo por el que se "cuida mucho" la oferta y la impartición de los estudios de postgrado, porque "son el puente definitivo hacia la especialización y el mundo profesional o investigador".

Ante las necesidades cambiantes de formación de los ámbitos profesional y científico, para el rector, el reto está en adaptar la capacidad formativa e investigadora de la UJA a las necesidades del alumnado y a las demandas de la sociedad.

"Son estos objetivos los que nos obligan a mantener una oferta de másteres oficiales que sea viva y en constante evolución. En un mundo que avanza a la velocidad de la luz, no podemos detenernos ni relajarnos. Estamos obligados a anticiparnos, a innovar y a diseñar una oferta que responda con precisión a las expectativas y necesidades de nuestro estudiantado en cualquier rama del conocimiento", ha dicho el rector.

En relación al postgrado, la Universidad de Jaén ofrecerá el próximo curso más de 3.000 plazas, distribuidas en 62 másteres oficiales y 23 programas de doctorado, lo que supone un incremento superior al cinco por ciento respecto al actual curso, consolidando así una senda de crecimiento.

Además, estos estudios abarcan todas las áreas del saber y se desarrollan en todos los formatos posibles: presencial, semipresencial y virtual. La tasa de inserción laboral de la UJA ha aumentado, de forma sostenida, en los últimos años. En el caso de másteres, esa tasa se sitúa en casi el 70 por ciento, mientras que la media del sistema universitario andaluz se sitúa en el 64,2 por ciento, ha apuntado Nicolás Ruiz.

El acto ha contado con la conferencia de la jefa del Área de Preclínica, Clínica y Procedimientos Centralizados en el Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Cristina Muñoz, sobre 'Resistencia a los antibióticos: Cuidarlos hoy para salvar vidas mañana'. La misma sirvió de cierre al Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de Postgrado de la UJA.

Tras la conferencia se he hecho entrega de diplomas al alumnado reconocido por los mejores TFM de sus respectivos másteres defendidos en el año 2025: Los cinco primeros han sido para Marta Jiménez Cadenas (1º premio), Sadiel Martín González (2º premio), Francisco Ramos Mañas (3º premio), Marina Jurado Gallego (4º premio) y Lucía Menchén Agudo (5º premio).

Además, el premio al mejor TFM en 'Estudios de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola' de la UJA fue para Mª del Valle Reyes Moral.