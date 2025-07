La Universidad de Jaén (UJA) elabora un código ético para el uso de las redes sociales

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha elaborado un código ético para el uso de las redes sociales con el objetivo de promover una comunidad universitaria "inclusiva, respetuosa y comprometida con los derechos humanos, la igualdad y la convivencia pacífica en el entorno digital".

Este código, impulsado por el Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica junto al Defensor Universitario de la UJA, busca orientar a toda persona usuaria de las redes sociales institucionales, o a quienes se identifiquen con la comunidad UJA, en un uso responsable, respetuoso y seguro de estos medios.

"Es imperativo colaborar en acciones que subrayen e ilustren el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los valores de nuestra institución y nuestra proyección a la sociedad", ha indicado el director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica de la UJA, Julio Ángel Olivares.

El propósito es "fomentar el respeto y la convivencia, la prevención de conflictos y conductas inapropiadas, la protección de la privacidad y seguridad digital, la promoción de la responsabilidad comunicativa, además de la protección de la imagen institucional en redes sociales".

Olivares ha incidido sobre las redes sociales, en que como espacio de interacción, "dicho ámbito impacta directamente en la percepción pública de la institución" y, por ello, "además de por la responsabilidad social, es necesario abogar por el buen uso de las redes sociales, a partir de los principios de respeto, pluralidad y tolerancia".

El documento establece diez principios generales para el uso de las redes sociales vinculadas a la UJA. Se fomenta el diálogo constructivo, evitando expresiones ofensivas, provocadoras o discriminatorias, y se promueve el respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, de género, orientación sexual, identidad o expresión de género, ideológica, funcional o de cualquier otra índole.

En este sentido, uno de los pilares de este código es el compromiso contra el discurso de odio y la violencia. La Universidad de Jaén condena toda forma de mensajes que inciten al odio, la hostilidad o la violencia contra personas o colectivos por diversas razones, así como la violencia simbólica o explícita, incluyendo amenazas, acoso, humillaciones o burlas. Asimismo, no se tolerarán publicaciones, comentarios o interacciones que fomenten el racismo, la xenofobia, el sexismo, la Lgtbifobia y otras formas de discriminación.

El código también detalla una serie de buenas prácticas en la comunicación digital. Se recomienda a la comunidad universitaria pensar antes de publicar, no difundir rumores, noticias falsas o contenido que pueda dañar la imagen de personas o colectivos, y respetar la confidencialidad, la privacidad y la propiedad intelectual de terceros. Además, se insta a denunciar cualquier contenido que contravenga este código utilizando los canales institucionales.

Entre las normas de comportamiento específicas en redes sociales, se destaca la importancia de mantener los mismos estándares éticos y de respeto que en la vida real, evitar el anonimato al comentar, ser reflexivo en las publicaciones y fomentar un ambiente saludable de respeto y diálogo.

También se enfatiza la veracidad de la información, citando fuentes y evitando la difusión de contenido no verificado, y la protección de la privacidad ajena. La UJA busca que la comunidad "actúe con profesionalismo, coherencia y honestidad, diferenciando claramente entre lo personal y lo académico".

La Universidad de Jaén gestiona perfiles institucionales oficiales en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr y Bluesky. De esta manera, la UJA no se responsabiliza de entornos digitales no gestionados ni autorizados por la institución, como grupos de WhatsApp o Telegram entre estudiantes, foros, blogs o redes sociales personales no avaladas.

El incumplimiento de este código podrá conllevar diversas consecuencias, desde una advertencia formal y la eliminación de comentarios o bloqueo de perfiles en las redes institucionales, hasta la remisión a las autoridades universitarias competentes para valoración disciplinaria, y en casos graves o constitutivos de delito, la denuncia ante las autoridades judiciales.

"La responsabilidad individual es un pilar central del código", ha explicado Olivares, que ha resaltado que "la libertad de expresión no ampara el discurso de odio ni la violencia, y que el respeto mutuo y la responsabilidad son la base de una comunidad universitaria sana".

Este código es de aplicación a toda la comunidad universitaria, incluyendo estudiantado, profesorado, personal de administración y servicios, gestores de perfiles vinculados a la UJA y cualquier persona que interactúe con las publicaciones en las redes institucionales.